Obligatie: interessant instappunt nadert

(ABM FN) De obligatierentes waren aan het begin van het jaar nog negatief, maar zijn de afgelopen weken flink gestegen. Als deze trend wordt bevestigd, dan zou de markt binnen een halfjaar op een interessant instappunt kunnen zitten, voorziet Nicolas Deltour van de Belgische bank Belfius. In gesprek met ABM Financial News merkt Deltour, investment manager bij Belfius, op dat obligaties, die de afgelopen twee tot drie jaar op sterven na dood waren, langzaamaan weer aantrekkelijk worden. De tienjarige Duitse Bund, de belangrijkste benchmark in Europa en door de markt als risicoloos beschouwd, zag zijn rendement stijgen van -0,15 procent in januari naar 0,84 procent in april. De rente op de Belgische lening met vergelijkbare looptijd zit inmiddels op 1,35 procent en de Nederlandse overheid betaalt 1,11 procent. Ondanks deze stijging blijven de rendementen historisch laag. Deltour waakt er ook voor om niet te spreken van een obligatiecrash, en spreekt van een meer "geleidelijke terugkeer naar normaal". Maar wel een die langzaamaan een gunstig instapmoment begint te bieden. Deltour merkte op dat obligaties de afgelopen jaren een dubbele straf kregen. "Ten eerste was de vergoeding in reële termen erg laag of zelfs negatief, rekening houdend met inflatie". "Ten tweede waren obligaties onaantrekkelijk, omdat vroeg of laat de rendementen zouden stijgen en zo de waarderingen van de portefeuille onder druk zouden zetten." Bij Belfius werd eerder ten zeerste afgeraden om een longpositie in te nemen op bepaalde obligaties, maar daar begint volgens Deltour inmiddels verandering in te komen. "We zien geleidelijk aan gezondere waarderingsniveaus voor obligaties en acceptabelere renteniveaus". "Sommige vastrentende activa kunnen tegen het einde van het eerste halfjaar opnieuw aantrekkelijk zijn voor portefeuilles, op voorwaarde dat de stijging van de rendementen wordt bevestigd", besluit Deltour. Bron: ABM Financial News

