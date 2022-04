Minder winst voor Bank of America Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft in het eerste kwartaal van 2022 de inkomsten zien stijgen, maar de winst zien dalen. Dit meldde de Amerikaanse bank maandagmiddag. CEO Brian Moynihan sprak van een sterk kwartaal, "ondanks de uitdagende markten en de volatiliteit". Er hoefde geen geld in de zogeheten stroppenpot voor slechte leningen. Vorig jaar was er juist nog sprake van een vrijval van 1,9 miljard dollar. De inkomsten stegen op jaarbasis van 22,8 naar 23,2 miljard dollar. Ook op kwartaalbasis stegen de inkomsten van de Amerikaanse bank. CEO Moynihan wees erop dat de netto rentebaten met 1,4 miljard dollar stegen dankzij een sterke groei van de leningen en de spaargelden. En aangezien de rente naar verwachting zal gaan stijgen, zal dit volgens de bank gunstig gaan uitpakken. De winst daalde echter van 8,1 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021 naar 7,1 miljard dollar afgelopen kwartaal. Dat was wel 100 miljoen dollar meer dan in het vierde kwartaal van 2021. De winst per aandeel liep op jaarbasis terug van 0,86 naar 0,80 dollar. De Amerikaanse bank liet verder nog weten slechts een hele kleine blootstelling te hebben aan in Rusland gevestigde bedrijven. In de handel voorbeurs lijkt het aandeel Bank of America maandag tot een procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

