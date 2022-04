Video: eerste kwartaal biedt redelijke winstgroei en behoorlijke omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Met het cijferseizoen voor de deur is het de vraag of de bedrijven last hebben van margedruk, of dat de cijfers juist "eindelijk een reden geven om weer omhoog te kijken". Dit zegt beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO voor de camera. "Het sentiment is matig", vindt Wessels. Maar de groeiverwachtingen zijn volgens hem redelijk tot goed. En er zijn vooralsnog maar weinig winstwaarschuwingen geweest. De markt rekent dan ook op een "redelijk winstgroei en een behoorlijke omzetgroei op jaarbasis". Voor de bedrijven in de S&P500 wordt voor het eerste kwartaal een omzetgroei van 10,9 procent en een winstgroei van 6,1 procent verwacht. Voor de Stoxx600 is dit respectievelijk 20,3 en 25,1 procent. "De sector energie zal aan deze groei fors bijdragen." Analisten zullen bij de cijfers volgens Wessels vooral letten op de marge-ontwikkeling en de vooruitzichten die bedrijven afgeven. ABN AMRO houdt vooralsnog vast aan een neutraal visie op aandelen. Klik hier voor: eerste kwartaal biedt redelijke winstgroei en behoorlijke omzetgroei Bron: ABM Financial News

