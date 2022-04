Drukke week nu cijferseizoen losbarst

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan na een lang Paasweekend een drukke week tegemoet met een lange lijst aan macrocijfers, maar ook een groot aantal bedrijven dat de boeken opent.

Beleggers hadden vrijdag al een vrije dag en maandag blijft het Damrak ook gesloten. Wall Street gaat maandag wel weer open.

De week start met een serie Chinese cijfers en het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers.

Dinsdag is er de industriële productie in Japan en staan er Amerikaanse huizencijfers op de rol.

Op woensdag zijn er handelsbalansen in Japan en de eurozone. Uit de muntunie komt ook de industriële productie en in Amerika is er wederom een huizencijfer. Verder staan in de VS de wekelijkse oliereserves op de rol, net als 's avonds het Beige Book van de Federal Reserve.

Donderdag is het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek druk met een serie cijfers. De markt zal ook letten op een inflatiecijfer uit de eurozone en het consumentenvertrouwen in de muntunie. De wekelijkse steunaanvragen in de VS zullen ook weer met belangstelling gevolgd worden.

Op vrijdag is de aandacht vooral gericht op de voorlopige inkoopmanagersindexen in Europa en de VS. Ook zijn er de leidende indicatoren in de VS.

Het cijferseizoen komt komende week flink op stoom, ook in eigen land. Daarvoor moeten beleggers wel wachten tot woensdag.

Halverwege de week komen sectorgenoten ASML en ASMI met cijfers. Maar ook Just Eat Takeaway, Heineken, Vopak en CM.com komen met een kwartaalupdate.

Donderdag volgen AkzoNobel, RELX en Sligro.

Vrijdag sluiten WDP, Fugro, IMCD, Wereldhave en Beter Bed de cijferweek af.

Naast al deze cijfers staan er ook legio jaarvergaderingen op de agenda.

In het buitenland is het ook dringen op de agenda. Maandag is Bank of America aan de beurt, nadat vorige week al een serie grote Amerikaanse banken de boeken opende.

Dinsdag let de markt onder meer op IBM en Netflix en aandeelhouders van Randstad zullen graag horen wat Manpower te zeggen heeft.

Woensdag letten beleggers in Unilever op de cijfers van Danone en Procter & Gamble, terwijl een dag later Nestle doorkomt.

Op woensdag zijn er verder cijfers van American Airlines, Alcoa en Tesla.

Donderdag zijn er kwartaalresultaten van Honeywell en PPG en op vrijdag sluiten onder meer SAP en American Express de week af.

Op 24 april vindt vervolgens de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen plaats.

"Hoewel Macron zondag [10 april] won, houdt EU-minnend Europa de adem in. Pas op 24 april is duidelijk wie de nieuwe Franse president wordt. Le Pen zegt graag samen te werken met landen die ook graag 'ieder voor zich' opereren. Dat is logisch inconsistent en zou kantelen hoe Europa samenwerkt op economie, verduurzaming en richting Rusland", aldus hoofdeconoom Marieke Blom van ING Nederland.