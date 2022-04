CEO en CFO GrandVision stappen op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) CEO Stephan Borchert en CFO Willem Eelman van GrandVision stappen per 22 april op bij de optiekketen. Dit maakte GrandVision vrijdagochtend bekend via een persbericht. Zij worden vervangen door Massimiliano Mutinelli, die onder meer de rol van Head of Amsterdam Corporate Offices op zich zal nemen, en Niccolò Bencivenni die als financieel directeur zal worden aangesteld. Beiden ondersteunen Frederic Dauche, operationeel directeur van GrandVision. Donderdagavond werd bekend dat EssilorLuxottica en GrandVision de uitkoop van GrandVision-aandeelhouders hebben afgerond. Daarmee is EssilorLuxottica nu in het bezit van 100 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van GrandVision. Bron: ABM Financial News

