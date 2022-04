Amsterdamse beurs blijft dicht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs houdt vrijdag net als veel andere Europese beurzen de deuren gesloten in verband met de viering van Goede Vrijdag. Donderdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,2 procent in het groen op 719,70 punten.

Op macro-economisch vlak komen er inflatiecijfers uit Frankrijk, maar de aandacht zal ook uitgaan naar de Verenigde Staten. Daar verschijnen onder meer cijfers over de industriële productie over maart en krijgen beleggers inzicht in de stand van de industrie in de regio New York.

Wall Street sloot donderdag nog lager. De markt focuste zich op de cijfers van grote Amerikaanse banken, op zoek naar aanwijzingen hoe de stijgende inflatie en een vertraging van de groei van invloed kunnen zijn op de prestaties van bedrijven.

Beleggers reageerden verdeeld op de bedrijfscijfers. Zo konden de resultaten van Wells Fargo niet overtuigen en het aandeel leverde 4,0 procent in. De winstdaling in het eerste kwartaal was wel minder sterk dan gevreesd.

Citigroup en Morgan Stanley konden met cijfers wel de handen op elkaar krijgen. Morgan Stanley wist in het afgelopen kwartaal de inkomsten beter op peil te houden dan verwacht, dankzij sterke inkomsten uit de plaatsing van aandelen en vastrentende waarden. Bij Citigroup was de winstdaling ook minder erg dan gevreesd, ondanks dat de winst halveerde. Het aandeel Goldman Sachs maakte een pas op de plaats na cijfers.

Opvallend was ook het nieuws dat Elon Musk Twitter wil kopen voor 54,20 dollar per aandeel in contanten. Volgens Michael Hewson van CMC Market is het een "genereus bod", maar de markt lijkt niet te verwachten dat de Tesla-topman zijn plannen doorzet. Het aandeel Twitter daalde namelijk met bijna twee procent tot 45,08 dollar. Het aandeel liep in de afgelopen maand wel flink op.

Diverse Aziatische beurzen bleven vanochtend wel open, met uitzondering van de aandelenmarkten in Hongkong. De Japanse Nikkei-index daalde met 0,4 procent, terwijl de beurs in Sjanghai fractioneel steeg.

De mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 2,6 procent hoger op 106,95 dollar, waarmee de olieprijs na een initiële daling zijn opwaartse trend hervatte.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0804. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0826 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0794 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Avantium heeft 45 miljoen euro opgehaald door de uitgifte van aandelen. Het gaat om een kapitaaluitgifte van 45 miljoen euro waarbij er 11,25 miljoen nieuwe aandelen werden uitgegeven tegen 4,00 euro per stuk.

EssilorLuxottica en GrandVision hebben de uitkoop van GrandVision-aandeelhouders afgerond. Vanochtend werd bekend dat de CEO en CFO van GrandVision opstappen.

Brill heeft het afgelopen kwartaal een omzet geboekt die over de gehele breedte in lijn ligt met de verwachtingen van het management.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 1,2 procent tot 4.392,59 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 34.451,23 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent lager op 13.351,08 punten.