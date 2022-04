Europese beurzen blijven dicht

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag gesloten vanwege Goede Vrijdag.

Donderdag sloten de Europese beurzen lager.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag donderdag bij het rentebesluit van de ECB. Conform de verwachting handhaafde de centrale bank zijn belangrijkste rentetarieven. De maandelijkse netto-aankopen uit hoofde van het APP zullen 40 miljard euro bedragen in april, 30 miljard in mei en 20 miljard in juni. De aankopen zullen in het derde kwartaal worden beëindigd. Daarnaast is de centrale bank van plan om de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren.

Marktanalist Anna Stupnytska van Fidelity verwacht dat de ECB waarschijnlijk later dan de markt verwacht zal beginnen met het verhogen van de rente , gezien de tegenwind waarmee de economie wordt geconfronteerd. "Hoewel het duidelijk is dat de huidige beleidskoers van de ECB te accommoderend is voor het huidige hoge inflatiepeil, staat de economische groei in de eurozone onder druk vanwege de oorlog in Oekraïne en de Chinese corona restricties", zei Stupnytska. Dit zal er volgens de analist toe leiden dat de focus van de centrale bank waarschijnlijk zal verschuiven van hoge inflatie naar pogingen om de economische problemen te beperken.

Bedrijfsnieuws

Ericsson heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een hogere omzet en resultaat weten te boeken, maar deed het slechter dan analisten hadden verwacht. Ook waarschuwde het bedrijf voor nieuwe boetes vanwege een corruptieschandaal in Irak. De koers daalde circa 5,0 procent.

ArcelorMittal heeft een belang van 80 procent genomen in een Amerikaanse vestiging van Voestalpine. Verder verhoogde Deutsche Bank het koersdoel voor de staalreus. Het aandeel won bijna 3,0 procent.

In Parijs steeg Danone met ruim 2,5 procent, EssilorLuxottica steeg circa 3,0 procent, terwijl STMicroelectronics ruim 1 procent verloor.

In Amsterdam verloor de koers van het aandeel Just Eat Takeaway circa 5,5 procent. Aandeelhouder Lucerne Capital liet weten op de komende jaarvergadering van de maaltijdbezorger tegen een flink aantal agendapunten te stemmen uit onvrede over de prestaties en communicatie van Just Eat.

Siemens Health noteerde in Frankfurt circa 1,5 procent hoger, Adidas steeg bijna 2,0 procent en Delivery Hero verloor ruim 4,5 procent.

Euro STOXX 50 3.848.68 (+0,5%)

STOXX Europe 600 459,82 (+0,7%)

DAX 14.163,85 (+0,6%)

CAC 40 6.589,35 (+0,7%)

FTSE 100 7.616,38 (+0,5%)

SMI 12.475,08 (+0,8%)

AEX 719,70 (+0,2%)

BEL 20 4.216,29 (+0,6%)

FTSE MIB 24.862,35 (+0,6%)

IBEX 35 8.699,00 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is vrijdag gesloten vanwege Goede Vrijdag.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De markt focuste zich donderdag op de cijfers van grote Amerikaanse banken, op zoek naar aanwijzingen hoe de stijgende inflatie en een vertraging van de groei van invloed kunnen zijn op de prestaties van bedrijven.

Marktanalist Mark Haefele van UBS Global Wealth zei tekenen te zien dat de inflatie begint af te nemen. "De kans dat de recente hoge inflatie aanhoudt, blijft een risico voor beleggers, met het potentieel dat de Federal Reserve daardoor gedwongen wordt zijn verkrappingsplannen verder te versnellen en de koopkracht van consumenten verder wordt ondermijnd", zei hij. "Ondanks dit risico zien we bemoedigende tekenen dat de inflatie gedurende de rest van 2022 zal dalen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week sterker is opgelopen dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg met 18.000 tot 185.000, terwijl de markt rekende op 172.000 nieuwe aanvragen.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in maart op maandbasis met 0,5 procent gestegen. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 6,9 procent.

De importprijzen zijn in maart met 2,6 procent op maandbasis gestegen, terwijl de exportprijzen met 4,5 procent toenamen.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april gestegen. De index steeg van 59,4 naar 65,7.

De bedrijfsvoorraden stegen in februari op maandbasis met 1,5 procent, terwijl de omzet met 1,0 procent. Op jaarbasis stegen de voorraden met 12,4 procent. De omzet steeg op jaarbasis met 18,8 procent.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 2,6 procent, ofwel 2,70 dollar, hoger op 106,95 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley heeft in het eerste kwartaal van 2022 de inkomsten beter op peil gehouden dan analisten hadden verwacht, dankzij sterke inkomsten uit de plaatsing van aandelen en vastrentende waarden. Dat meldde de Amerikaanse zakenbank donderdagmiddag. Het aandeel steeg circa 1,0 procent.

Goldman Sachs realiseerde in het eerste kwartaal fors minder inkomsten, door malaise bij vermogensbeheer en de investment bank, terwijl de effectenhandel en de consumentenbank het beter deden. Het aandeel sloot vrijwel vlak.

Citigroup boekte in het eerste kwartaal een kleinere winstdaling dan werd gevreesd door analisten, hoewel de winst nagenoeg halveerde. De bank stopte driekwart miljard dollar in de stroppenpot. Het aandeel noteerde bijna 2,0 procent hoger.

Wells Fargo behaalde in het eerste kwartaal minder inkomsten en winst dan in de eerste drie maanden van 2021, maar de winstdaling was minder sterk dan gevreesd. Het aandeel daalde circa 4,0 procent.

Elon Musk wil Twitter kopen voor 54,20 dollar per aandeel in contanten. Dit blijkt donderdag uit een 13D document dat is ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder Securities & Exchange Commission. Twitter daalde bijna 2,0 procent. Volgens Michael Hewson van CMC Market is het een "genereus bod".

S&P 500 index 4.392,59 (-1,2%)

Dow Jones index 34.451,23 (-0,3%)

Nasdaq Composite 13.351,08 (-2,1%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag licht lager. Er was geen handel in Hongkong.

Nikkei 225 27.096,00 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.217,42 (-0,3%)

Hang Seng 21.518,08 (+0,7%) (slotstand 14/4)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0804. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0826 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0794 op de borden.

USD/JPY Yen 126,41

EUR/USD Euro 1,0804

EUR/JPY Yen 136,57

MACRO-AGENDA:

08:45 Inflatie - Maart def. (Fra)

09:00 Europese beurzen gesloten op Goede Vrijdag

14:30 Empire state index - April (VS)

15:15 Industriële productie - Maart (VS)

15:30 Wall Street gesloten op Goede Vrijdag

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten