Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten, waarmee de olieprijs na een initiële daling zijn opwaartse trend hervatte. Na een daling eerder op de dag veerde de olieprijs gedurende het verloop van de dag op, nadat de New York Times meldde dat functionarissen van de Europese Unie bezig zijn met het opstellen van een verbod op de invoer van olie uit Rusland. De olieprijs steeg deze week, ondanks maandelijkse rapporten van OPEC en het Internationaal Energie Agentschap (EIA), waarin de prognoses voor de wereldwijde vraag naar ruwe olie neerwaarts werden bijgesteld. OPEC stelde dinsdag de verwachte totale vraag naar olie voor 2022 neerwaarts bij met 410.000 vaten per dag tot een totaal van 100,5 miljoen vaten per dag, terwijl de verwachte groei voor 2022 neerwaarts werd bijgesteld met 500.000 vaten per dag naar een totale groei van de vraag met 3,7 miljoen vragen per dag. Het IEA meldde woensdag te verwachten dat de vraag naar olie nu met 260.000 vaten per dag lager zal uitkomen dan eerder voorzien, op 99,4 miljoen. Volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank ligt de oliemarkt op schema om in de tweede helft van dit jaar in evenwicht te zijn, "zelfs zonder de vrijgave van strategische reserves", zei hij. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 2,6 procent, ofwel 2,70 dollar, hoger op 106,95 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

