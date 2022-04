Wall street koerst af op lager slot

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,6 procent tot 4.417,91 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 34.626,46 punten en de Nasdaq noteerde 1,4 procent lager op 13.451,23 punten.



De markt focuste zich donderdag op de cijfers van grote Amerikaanse banken, op zoek naar aanwijzingen hoe de stijgende inflatie en een vertraging van de groei van invloed kunnen zijn op de prestaties van bedrijven.

Marktanalist Mark Haefele van UBS Global Wealth zei tekenen te zien dat de inflatie begint af te nemen. "De kans dat de recente hoge inflatie aanhoudt, blijft een risico voor beleggers, met het potentieel dat de Federal Reserve daardoor gedwongen wordt zijn verkrappingsplannen verder te versnellen en de koopkracht van consumenten verder wordt ondermijnd", zei hij. "Ondanks dit risico zien we bemoedigende tekenen dat de inflatie gedurende de rest van 2022 zal dalen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week sterker is opgelopen dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg met 18.000 tot 185.000, terwijl de markt rekende op 172.000 nieuwe aanvragen.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in maart op maandbasis met 0,5 procent gestegen. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 6,9 procent.

De importprijzen zijn in maart met 2,6 procent op maandbasis gestegen, terwijl de exportprijzen met 4,5 procent toenamen.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april gestegen. De index steeg van 59,4 naar 65,7.

De bedrijfsvoorraden stegen in februari op maandbasis met 1,5 procent, terwijl de omzet met 1,0 procent. Op jaarbasis stegen de voorraden met 12,4 procent. De omzet steeg op jaarbasis met 18,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0823. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0780 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0885 op de borden.



Olie noteerde donderdag tot 1,4 procent hoger.

Wall Street is vrijdag gesloten vanwege Goede Vrijdag.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley heeft in het eerste kwartaal van 2022 de inkomsten beter op peil gehouden dan analisten hadden verwacht, dankzij sterke inkomsten uit de plaatsing van aandelen en vastrentende waarden. Dat meldde de Amerikaanse zakenbank donderdagmiddag. Het aandeel steeg 0,6 procent.

Goldman Sachs realiseerde in het eerste kwartaal fors minder inkomsten, door malaise bij vermogensbeheer en de investment bank, terwijl de effectenhandel en de consumentenbank het beter deden. Het aandeel verloor 0,3 procent.

Citigroup boekte in het eerste kwartaal een kleinere winstdaling dan werd gevreesd door analisten, hoewel de winst nagenoeg halveerde. De bank stopte driekwart miljard dollar in de stroppenpot. Het aandeel noteerde 0,8 procent hoger.

Wells Fargo behaalde in het eerste kwartaal minder inkomsten en winst dan in de eerste drie maanden van 2021, maar de winstdaling was minder sterk dan gevreesd. Het aandeel daalde 5,4 procent.

Elon Musk wil Twitter kopen voor 54,20 dollar per aandeel in contanten. Dit blijkt donderdag uit een 13D document dat is ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder Securities & Exchange Commission. Twitter steeg 1,0 procent. Volgens Michael Hewson van CMC Market is het een "genereus bod".