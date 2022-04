Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 459,82 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,6 procent op 14.163,85 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,7 procent op 6.589,35 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.616,38 punten.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag donderdag bij het rentebesluit van de ECB. Conform de verwachting handhaafde de centrale bank zijn belangrijkste rentetarieven. De maandelijkse netto-aankopen uit hoofde van het APP zullen 40 miljard euro bedragen in april, 30 miljard in mei en 20 miljard in juni. De aankopen zullen in het derde kwartaal worden beëindigd. Daarnaast is de centrale bank van plan om de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren.

Marktanalist Anna Stupnytska van Fidelity verwacht dat de ECB waarschijnlijk later dan de markt verwacht zal beginnen met het verhogen van de rente , gezien de tegenwind waarmee de economie wordt geconfronteerd. "Hoewel het duidelijk is dat de huidige beleidskoers van de ECB te accommoderend is voor het huidige hoge inflatiepeil, staat de economische groei in de eurozone onder druk vanwege de oorlog in Oekraïne en de Chinese corona restricties", zei Stupnytska. Dit zal er volgens de analist toe leiden dat de focus van de centrale bank waarschijnlijk zal verschuiven van hoge inflatie naar pogingen om de economische problemen te beperken.

De euro/dollar noteerde op 1,0794. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0886 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0885 op de borden.

Olie werd donderdag 1,2 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Ericsson heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een hogere omzet en resultaat weten te boeken, maar deed het slechter dan analisten hadden verwacht. Ook waarschuwde het bedrijf voor nieuwe boetes vanwege een corruptieschandaal in Irak. De koers daalde circa 5,0 procent.

ArcelorMittal heeft een belang van 80 procent genomen in een Amerikaanse vestiging van Voestalpine. Verder verhoogde Deutsche Bank het koersdoel voor de staalreus. Het aandeel won bijna 3,0 procent.

In Parijs steeg Danone met ruim 2,5 procent, EssilorLuxottica steeg circa 3,0 procent, terwijl STMicroelectronics ruim 1 procent verloor.

In Amsterdam verloor de koers van het aandeel Just Eat Takeaway circa 5,5 procent. Aandeelhouder Lucerne Capital liet weten op de komende jaarvergadering van de maaltijdbezorger tegen een flink aantal agendapunten te stemmen uit onvrede over de prestaties en communicatie van Just Eat.

Siemens Health noteerde in Frankfurt circa 1,5 procent hoger, Adidas steeg bijna 2,0 procent en Delivery Hero verloor ruim 4,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 4.431,67 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het rood.