Uitkoop aandeelhouders GrandVision afgerond

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) EssilorLuxottica en GrandVision hebben de uitkoop van GrandVision-aandeelhouders afgerond. Dit maakten de twee bedrijven donderdag bekend. Daarmee is EssilorLuxottica nu in het bezit van 100 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van GrandVision. Bron: ABM Financial News

