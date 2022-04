Brill spreekt van goede start 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brill heeft het afgelopen kwartaal een omzet geboekt die in lijn ligt met de verwachtingen van het management over alle lijnen. Dit meldde de wetenschappelijke uitgever uit Leiden donderdag nabeurs in een update over het eerste kwartaal. "We zijn blij om te zien dat de positieve ontwikkelingen van 2021 zich voortzetten, wat ons vertrouwen geeft voor de rest van 2022, ondanks wereldwijde economische onzekerheden. De strategische focus blijft op schaalvergroting", zei CEO Peter Coebergh. Het concern meldde dat de omzet in het eerste kwartaal met name gedreven werd door de Brill Book Archive, terwijl ook de eBook-inkomsten een sterke groei blijven laten zien. Daarnaast meldde het concern dat de omzet uit tijdschriften tekenen van herstel laat zien. Brill zei vanwege de huidige inflatiecijfers prijsstijgingen te constateren bij zijn leveranciers "die hoger zijn in vergelijking met andere jaren". Om deze stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden zei het bedrijf de overstap naar elektronische publicaties en print-on-demand te versnellen. Op 25 mei organiseert Brill zijn jaarvergadering. Bron: ABM Financial News

