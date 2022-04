Avantium haalt 45 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN) Avantium 45 miljoen euro opgehaald door de uitgifte van aandelen. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend in een persbericht nabeurs.



Het gaat om een kapitaaluitgifte van 45 miljoen euro waarbij er 11,25 miljoen nieuwe aandelen werden uitgegeven tegen 4,00 euro per stuk.



Het geld zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden en om zijn toekomstige fabriek te kunnen financieren.



Volgens Avantium zou het met de huidige middelen geld genoeg hebben voor de komende 3 jaar en om zijn nieuwe fabriek te bouwen in 2024. Bron: ABM Financial News

