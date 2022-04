Damrak hoger gesloten na rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,2 procent tot 719,70 punten, terwijl de AMX een winst van 0,7 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,3 procent.

Het rentebesluit van de ECB trok de meeste aandacht. Conform de verwachting handhaafde de centrale bank zijn belangrijkste rentetarieven. De depositorente blijft daarmee staan op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent.

De maandelijkse nettoaankopen via het APP zullen 40 miljard euro bedragen in april, 30 miljard in mei en 20 miljard in juni. De aankopen zullen in het derde kwartaal worden beëindigd. De ECB is tevens van plan om de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren.

Econoom Carsten Brzeski van ING verwacht dat de QE-opkopen in juli worden beëindigd, waarna de rente vanaf september zal worden verhoogd, waarmee een eind komt "aan het tijdperk van negatieve rentes.

De econoom wijst erop dat de ECB op korte termijn zeker niet voor gaat lopen op het peloton van centrale banken als het gaat om beleidsnormalisatie.

"Het is normalisatie met een slakkengang", aldus Brzeski.

Uit de VS kwam het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week sterker is opgelopen dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen steeg met 18.000 tot 185.000, terwijl de markt rekende op 172.000 nieuwe aanvragen.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in maart op maandbasis met 0,5 procent gestegen. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 6,9 procent. Het vertrouwen van Joe Sixpack in de economie is in april gestegen.

De importprijzen zijn in maart met 2,6 procent op maandbasis gestegen, terwijl de exportprijzen met 4,5 procent toenamen.

De euro/dollar noteerde op 1,0794. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0886 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0885 op de borden.

Olie werd donderdag 1,2 procent goedkoper.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 19 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ArcelorMittal met een winst van 2,9 procent. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor het staalconcern van 46,00 naar 48,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Ook meldde Mittal een overname in de VS.

Heineken won 2,7 procent en Aegon steeg 1,7 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees daarnaast op een koopaanbeveling van Piper Sandler voor Adyen. Dit aandeel steeg met 0,7 procent.

Just Eat Takeaway daalde 5,5 procent. Woensdag verloor de maaltijdbezorger al meer dan 4 procent van zijn beurswaarde. Hedgefonds Lucerne Capital gaf vanochtend aan tegen veel agendapunten te zullen stemmen op de jaarvergadering van Just Eat Takeaway, die op 4 mei zal plaatsvinden. Besi werd 4,9 procent goedkoper.

In de AMX won Fagron 6,7 procent na rapportering van kwartaalcijfers. De omzetgroei viel hoger uit dan verwacht, waarbij vooral de resultaten uit Noord-Amerika aantrokken, terwijl Europa weer groei liet zien.

Inpost verloor 1,3 procent, terwijl PostNL 0,9 procent daalde.

In de AScX won navigatiespecialist TomTom 2,2 procent na cijfers. Kempen noemde de operationele resultaten evenwel zwak, terwijl de outlook uitdagend is. Nedap, Heijmans en Kendrion daalden 4,3 tot 6,7 procent vanwege ex-dividend noteringen.

NSI leverde 0,9 procent in na cijfers. Degroof Petercam zag geen verrassingen in de kwartaalresultaten van de kantoorspecialist.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 4.431,67 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het rood.