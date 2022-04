ECB verstevigt normalisatieplannen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank hield het kruit donderdag droog, maar leek wel de plannen te verstevigen om het monetaire beleid in de komende maanden te normaliseren.

De depositorente bleef, zoals verwacht, staan op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent.

De maandelijkse nettoaankopen via het Asset Purchase Programme zullen 40 miljard euro bedragen in april, 30 miljard in mei en 20 miljard in juni. De aankopen zullen naar verwachting in het derde kwartaal worden beëindigd, aldus de ECB.

"We zitten volop in een normalisatieproces", zei voorzitter Christine Lagarde tijdens haar persconferentie, waarbij ze stelde dat het "zeer waarschijnlijk" is dat de opkopen in het derde kwartaal wordt beëindigd. In juni zal de ECB de "exacte timing beoordelen", volgens Lagarde.

In haar toelichting benadrukte de ECB-voorzitter wel dat de centrale bank "optionaliteit en geleidelijkheid" wil behouden vanwege de hoge onzekerheid, die onder meer wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

"Een oorlog is zeer moeilijk te integreren in de economische modellen", volgens Lagarde.

"De aankondiging om de netto-aankopen van activa in het derde kwartaal te beëindigen was iets steviger dan tijdens de laatste vergadering. In feite zou de ECB nu een ernstige recessie of een scherpe daling van de algemene inflatieprognoses nodig hebben om de netto-aankopen van activa in de zomer niet te stoppen", concludeerde econoom Carsten Brzeski van ING.

De ECB herhaalde donderdag dat eventuele renteverhogingen "enige tijd na" het stoppen van de obligatie-opkopen zullen plaatsvinden.

"Dit kan een week zijn maar ook enige maanden", aldus Lagarde. De centrale bank zal zich houden aan sequencing: oftewel, de obligatie-opkopen worden eerst beëindigd en dan pas zal de rente worden verhoogd.

De ECB rekent erop dat de inflatie de komende maanden hoog blijft, voornamelijk door de fors hogere energieprijzen.

Daarnaast staat de onderliggende inflatie, die de ECB gebruikt bij het bepalen van het monetaire beleid, al enige maanden boven de 2 procent die de centrale bank nastreeft. De inflatie in de eurozone kwam in maart op 7,5 procent uit, met een kerninflatie van 3 procent.

"Het is onzeker hoe dit zich gaat ontwikkelen", aldus Lagarde.

Economen van vermogensbeheerder Fidelity International denken dat de ECB de rente later zal verhogen dan de markt momenteel verwacht.

Hoewel het huidige monetaire beleid duidelijk te accommoderend is bij het huidige inflatieniveau, staat de eurozone een flinke groei-shock te wachten door de oorlog in Oekraïne en de strenge coronamaatregelen in China, aldus Fidelity.

Daarom zal de ECB zich in toenemende mate bezig gaan houden met het beperken van de economische vrees en de marktvrees, aldus Fidelity, dat erop rekent dat de ECB de rente pas in het vierde kwartaal van 2022 of begin 2023 zal verhogen.

Brzeski van ING verwacht dat de QE-opkopen in juli worden beëindigd, waarna de rente vanaf september zal worden verhoogd, waarmee een eind komt "aan het tijdperk van negatieve rentes."

De econoom wijst erop dat de ECB op korte termijn zeker niet voor gaat lopen op het peloton van centrale banken als het gaat om beleidsnormalisatie.

"Het is normalisatie met een slakkengang", aldus Brzeski.

De euro is donderdagmiddag ten opzichte van de dollar gedaald tot het laagste niveau in bijna twee jaar volgens FactSet, op 1,0782.