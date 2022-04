Lichtrode opening Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een iets lagere opening tegemoet, na veel cijfers van Amerikaanse banken en tegenvallende importrprijzen, die de zorgen vergroten over de impact van afzwakkende groei op de bedrijfsresultaten.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index stonden een half uur voor opening 0,2 procent lager. De Dow Jones-index liet een miniem plusje zien.

Volgens Mark Haefele van UBS zijn er signalen dat de inflatie inmiddels piekt.

De importprijzen waren in maart 2,6 procent hoger dan in februari, vooral als gevolg van een stijging van de brandstofprijzen met 15 procent. De andere importproducten werden slechts 1,2 procent duurder. In februari stegen de brandstofprijzen al met 10 procent. De exportprijzen liepen op met 4,5 procent, tegen 3 procent in februari.

Economisch nieuws was er verder over de detailhandelsverkopen in maart, die zoals verwachting licht stegen afgelopen maand.

De wekelijkse aanvragen van nieuwe werkloosheidsuitkeringen stegen met 18.000 tot 185.000. Dit is hoger dan de 172.000 die was voorspeld.

In Europa nam de ECB een rentebesluit: geen wijziging, zoals verwacht. Hoe hard de economie wordt geraakt door de hoge olieprijzen en economische sancties tegen Rusland, zal moeten blijken op het Oekraiënse slagveld, volgens de ECB.

De olieprijs daalde ruim een procent tot 103 dollar voor een mei-future op de New York Mercantile Exchange.

De euro/dollar noteerde op 1,0911. Bij bij het sluiten van de handel op Wall Street stond er 1,0885 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley heeft in het eerste kwartaal van 2022 de inkomsten beter op peil gehouden dan analisten hadden verwacht, dankzij sterke inkomsten uit de plaatsing van aandelen en vastrentende waarden. Dat meldde de Amerikaanse zakenbank donderdagmiddag. Het aandeel lijkt ruim een procent hoger te openen.

Goldman Sachs realiseerde in het eerste kwartaal fors minder inkomsten, door malaise bij vermogensbeheer en de investment bank, terwijl de effectenhandel en de consumentenbank het beter deden. Het aandeel van de bank opent vermoedelijk 1,5 procent hoger.

Citigroup boekte in het eerste kwartaal een kleinere winstdaling dan werd gevreesd door analisten, hoewel de winst nagenoeg halveerde. De bank stopte driekwart miljard dollar in de stroppenpot. Het aandeel klom ruim een half procent voorbeurs.

Wells Fargo behaalde in het eerste kwartaal minder inkomsten en winst dan in de eerste drie maanden van 2021, maar de winstdaling was minder sterk dan gevreesd. Het aandeel lijkt ruim 4 procent lager te openen.

Elon Musk wil Twitter kopen voor 54,20 dollar per aandeel in contanten. Dit blijkt donderdag uit een 13D document dat is ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder Securities & Exchange Commission. Twitter staat voorbeurs 7 procent hoger, maar nog wel ruim onder het bod van Musk, op 45,84 dollar. Volgens Michael Hewson van CMC Market is het een "genereus bod".



Slotstanden

Wall Street sloot woensdag hoger. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,1 procent hoger op 4.446,60 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.564,59 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 13.643,59 punten.