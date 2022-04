Jaarvergadering ForFarmers geeft groen licht voor alle agendapunten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFamers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft op de jaarvergadering van de aandeelhouders op alle punten goedkeuring gekregen, inclusief voor het dividendvoorstel van 0,29 euro per aandeel over 2021. Dit maakte de veevoederproducent donderdag bekend. Het dividend is inclusief een speciaal dividend van 0,10 euro per aandeel. Ook is een machtiging verleend tot inkoop van eigen aandelen. Dit bekent dat het inkoopprogramma van eigen aandelen voor een maximaal bedrag van 50 miljoen kan worden hervat. ForFarmers zal separaat aangeven wanneer dit programma wordt hervat. Het inkoopprogramma werd op 2 december 2021 gestart en op 15 maart 2022 "uit prudentie vanwege de toegenomen onzekerheden rondom grondstof- en gasprijzen" tijdelijk opgeschort. Pieter Wolleswinkel is per vandaag lid van de raad van bestuur en Marijke Folkers-In ‘t Hout is benoemd tot commissaris. Op de vergadering is KPMG verder benoemd als accountant. Woensdag maakte ForFarmers bekend dat Chris Deen wordt voorgedragen als CEO. De bedoeling is dat hij op 1 juli aantreedt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.