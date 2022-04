Stijging staalvraag in 2022 en 2023 verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De World Steel Association verwacht dat de vraag naar staal in 2022 en 2023 verder stijgt. Dit meldde de internationale organisatie van staalproducenten donderdagmiddag. De WSA verwacht dat de vraag naar staal dit jaar zal stijgen met 0,4 procent tot 1.840 miljoen ton, na een stijging met 2,7 procent in 2021. In 2023 zal de vraag naar staal verder groeien, maar dan met 2,2 procent tot ruim 1.881 miljoen ton. In de huidige prognoses van de organisatie is rekening gehouden met de oorlog in de Oekraïne. De onzekerheden zijn daardoor groot. Bron: ABM Financial News

