Morgan Stanley houdt inkomsten redelijk op peil

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft in het eerste kwartaal van 2022 de inkomsten beter op peil gehouden dan analisten hadden verwacht, dankzij sterke inkomsten uit de plaatsing van aandelen en vastrentende waarden. Dat meldde de Amerikaanse zakenbank donderdagmiddag. De inkomsten daalden van 15,72 miljard naar 14,80 miljard dollar. Analisten rekenden gemiddeld op 14,33 miljard dollar, volgens FactSet. De nettowinst bedroeg 3,7 miljard dollar, iets minder dan de 4,1 miljard van een jaar eerder in dezelfde periode. De winst per aandeel daalde van 2,19 dollar tot 2,02 dollar. De bank nam een kleine voorziening van 57 miljoen dollar voor oninbare leningen. Een jaar eerder was er juist nog een vrijval van 98 miljoen dollar. Bij de investment bank daalde de omzet van 2,61 miljard naar 1,63 miljard dollar. Dit was iets minder goed dan de analistenverwachting van 1,78 miljard dollar. De vermogensbeheertak boekte 5,9 miljard dollar aan inkomsten en zag 142 miljard aan nieuw beheerd vermogen binnenkomen. Het institutionele effectenbedrijf ontving 7,7 miljard aan inkomsten. Deze divisie "navigeerde de volatiliteit namens de klanten buitengewoon goed", zei topman James Gorman. Bij de handelstak die vastrentende waarden zoals bedrijfsobligaties in de markt zet bleven de inkomsten goed op peil, met een beperkte daling van 2,97 miljard naar 2,92 miljard dollar. Hier rekenden analisten op slechts 2,22 miljard dollar. Bij de divisie die nieuwe aandelen plaatst voor bedrijven stegen de inkomsten juist onverwachts, van 2,88 miljard naar 3,17 miljard dollar. Hier was een daling voorzien tot 2,72 miljard dollar. Het aandeel Morgan Stanley steeg voorbeurs 2 procent na de publicatie van de cijfers. Bron: ABM Financial News

