ECB handhaaft rente

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de belangrijkste rentestanden gehandhaafd, hetgeen ook was verwacht. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de ECB. De depositorente blijft daarmee staan op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De maandelijkse nettoaankopen uit hoofde van het APP zullen 40 miljard euro bedragen in april, 30 miljard in mei en 20 miljard in juni. "De nettoaankopen voor het derde kwartaal zullen worden gekalibreerd aan de hand van data, rekening houdend met de ontwikkeling van de beoordeling van de vooruitzichten door de raad van bestuur." De ECB is tevens van plan om de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, "en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de raad de basisrentetarieven van de ECB begint te verhogen en, in ieder geval, zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven". Bij de toelichting om half drie zal voorzitter Christine Lagarde zullen beleggers vooral kijken of de kloof tussen de haviken en de duiven is vergroot, zoals bijvoorbeeld ING verwacht. "Terwijl de duiven waarschijnlijk focussen op de verslechterde economische outlook en de grote mate van onzekerheid en daarmee voorstander zijn van een zeer geleidelijke normalisering van het monetaire beleid, zijn de haviken erg luidruchtig in hun wens om de rente dit jaar tenminste twee keer te verhogen", aldus ING. De kloof tussen de twee partijen wordt vermoedelijk overbrugd door de beëindiging van het obligatie-opkoopprogramma en een verhoging van de depositorente tot nul procent, denken de economen. De euro/dollar noteert donderdagmiddag rond het rentebesluit op 1,0912. Bron: ABM Financial News

