Futures Wall Street wijzen voorzichtig omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een iets hogere opening tegemoet, in afwachting van cijfers van Amerikaanse banken, in hoop op meer duidelijkheid over de impact van de zeer hoge inflatie en de afzwakkende groei op bedrijfsresultaten.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd vlak en die voor de Nasdaq fractioneel hoger.

Volgens Mark Haefele van UBS zijn er signalen dat de inflatie inmiddels piekt.

Economisch nieuws is er over de detailhandelsverkopen in maart en de wekelijkse aanvragen van nieuwe werkloosheidsuitkeringen, de bedrijfsvoorraden in februari en de importprijzen in maart. Ook staat het consumentenvertrouwen op de agenda en neemt in Europa de ECB een rentebesluit.

De olieprijs daalde ruim een procent tot 103 dollar voor een mei-future op de New York Mercantile Exchange.

De euro/dollar noteerde op 1,0911. Bij bij het sluiten van de handel op Wall Street stond er 1,0885 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk wil Twitter kopen voor 54,20 dollar per aandeel in contanten. Dit blijkt donderdag uit een 13D document dat is ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder Securities & Exchange Commission. Twitter staat voorbeurs 12 procent hoger.

Wells Fargo heeft in het eerste kwartaal van 2022 minder inkomsten en winst geboekt dan in de eerste drie maanden van 2021, maar de winstdaling was minder sterk dan gevreesd. Het aandeel lijkt ruim 3 procent lager te openen.

Citigroup, Goldman Sachs en Morgan Stanley volgen vanmiddag ook nog met kwartaalcijfers.

Slotstanden

Wall Street sloot woensdag hoger. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,1 procent hoger op 4.446,60 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.564,59 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 13.643,59 punten.