Turkse centrale bank handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft donderdag de beleidsrente op 14 procent laten staan. Dit maakte het monetair beleidsorgaan van Turkije vanmiddag bekend. Half maart liet de bank de rente ook op 14 procent staan. De centrale bank gaf dit keer opnieuw aan dat de huidige geopolitieke ontwikkelingen nog altijd voor veel onzekerheid zorgen en de hoge grondstofprijzen en verstoringen in de aanvoerketen oplopende producenten- en consumentenprijzen tot gevolg hebben. De centrale bank streeft naar een inflatie van 5 procent op middellange termijn, terwijl het consumentenprijspeil momenteel nog altijd flink hoger ligt. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan roept al geruime tijd op om de rente te verlagen, hoewel zo'n stap normaal gesproken de inflatie juist verder opjaagt. De euro/lira steeg donderdag 0,2 procent naar 15,9846. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.