Wells Fargo ziet winst dalen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wells Fargo heeft in het eerste kwartaal van 2022 minder inkomsten en winst geboekt dan in de eerste drie maanden van 2021, maar de winstdaling was minder sterk dan gevreesd. Dat maakte de Amerikaanse bank donderdagmiddag bekend. Topman Charles Scharf waarschuwde dat de maatregelen van de Federal Reserve om de inflatie te beteugelen "zeker de economische groei zullen drukken". De nettowinst daalde van 4,7 miljard naar 3,7 miljard dollar. Per aandeel kwam dat neer op 0,88 dollar tegen 1,02 dollar een jaar geleden. Analisten vooraf geraadpleegd door FactSet gingen uit van 0,81 dollar winst per aandeel. De inkomsten van Wells Fargo daalden afgelopen kwartaal van 18,5 tot 17,6 miljard dollar. Dit lag onder de 17,8 miljard dollar die was voorzien door analisten, volgens FactSet. Het aandeel Wells Fargo lijkt donderdag 2,1 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

