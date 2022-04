'Musk all in op Twitter' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft een bod uitgebracht op heel Twitter, nadat de oprichter van Tesla eerder al liet weten een belang van 9,2 procent in het bedrijf te hebben opgebouwd. 'Musk gaat all in", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Met dit bod wordt volgens Hewson ook duidelijk waarom Musk vorige week een zetel in het bestuur van Twitter weigerde. "Er was veel speculatie over zijn motieven.' Indien Musk een bestuurszetel had gehad, had hij geen bod mogen lanceren. Hewson berekende dat het bod van 54,20 dollar per aandeel neerkomt op een waardering van Twitter van 43 miljard dollar. De analist spreek van een "erg genereus bod' en daarop zal het bestuur van Twitter nu moeten reageren. Het aandeel Twitter lijkt donderdag 12 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.