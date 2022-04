Musk wil Twitter volledig inlijven

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk wil Twitter kopen voor 54,20 dollar per aandeel in contanten. Dit blijkt donderdag uit een 13D document dat is ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder Securities & Exchange Commission.

Musk zou alle aandelen Twitter willen kopen die hij nog niet bezit.

Met die prijs biedt Musk een premie van 54 procent ten opzichte van de slotkoers op 28 januari. Vanaf 29 januari begon Musk een belang op te bouwen.

Musk meldde onlangs een belang van ruim 9 procent in Twitter. Een zetel in het bestuur liet de oprichter van Tesla op het laatste moment aan zich voorbij gaan, in overleg met het management van Twitter.

In de brief aan Twitter schreef Musk dat hij "een hoge prijs biedt die de aandeelhouders zullen waarderen".

Als het bod afketst, zegt Musk zijn belang in Twitter te heroverwegen. "Dit is geen dreigement. Het is simpelweg geen goede investering zonder dat de noodzakelijke veranderingen worden gedaan." En die veranderingen kunnen alleen als het bedrijf niet meer beursgenoteerd is, meent hij.

Musk zei Twitter nog dat hij en zijn adviseurs beschikbaar zijn voor vragen.

Het aandeel Twitter sloot woensdag op 45,85 dollar en lijkt donderdag 12 procent hoger te openen.