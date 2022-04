Winstgevendheid Volkswagen flink omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen heeft in het eerste kwartaal een stuk beter gepresteerd dan een jaar eerder, maar de autofabrikant waarschuwt voor de impact van de oorlog in Oekraïne. De effecten van die oorlog zijn nog altijd lastig in te schatten, aldus de autobouwer. De operationele winst voor bijzondere posten was afgelopen kwartaal circa 8,5 miljard euro. Dat is ruim meer dan de 4,8 miljard euro in de eerste drie maanden van 2021. Er werden afgelopen kwartaal 99.1000 elektrische auto's afgeleverd, tegenover 60.000 vorig jaar in het eerste kwartaal, en dit ondanks de problemen in de aanvoer van halfgeleiders en kabels, aldus Volkswagen. De grootste stijging was er volgens de fabrikant in China, waar 28.800 consumenten de sleutel van hun nieuwe elektrische auto in ontvangst konden nemen. Dat is ruim vier keer meer dan een jaar geleden. Bron: ABM Financial News

