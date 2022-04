Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag licht hoger in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 451,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 14.096,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 6.551,61 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,1 procent naar 7.572,01 punten.

Volgens, onder andere, SEB ligt de focus vandaag op het rentebesluit van de ECB, naast het consumentenvertrouwen uit de VS. "We denken dat de ECB de onzekerheid en de tegenwind voor de economie als gevolg van de oorlog in Oekraïne zal erkennen", aldus SEB. "Maar onder de streep zal de centrale bank relatief optimistisch zijn over de economische verwachtingen."

"Berichten dat de Chinese overheid mogelijk met steunmaatregelen komt om een economische vertraging als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen tegen te gaan, hielpen de Aziatische beurzen vanochtend vooruit", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor. "Dit positieve sentiment druppelt ook door naar de Europese aandelenmarkten."

In de Verenigde Staten volgen vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en importprijzen over maart, de bedrijfsvoorraden over februari en het voorlopige consumentenvertrouwen over april, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

Voor de steunaanvragen wordt een aantal van 172.000 verwacht, vergeleken met 166.000 een week eerder.

Speeches zijn donderdag te verwachten van de president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva en de voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia Patrick Harker.

Olie werd donderdag goedkoper. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 103,56 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 107,97 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0916. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0920 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0885 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Ericsson heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar meer omzet en resultaat weten te boeken, maar deed het slechter dan analisten hadden verwacht. Ook waarschuwde het bedrijf voor nieuwe boetes vanwege een corruptieschandaal in Irak. De koers van het aandeel Ericsson noteerde 6,1 procent lager.

ArcelorMittal heeft een belang van 80 procent genomen in een Amerikaanse vestiging van Voestalpine. Verder verhoogde Deutsche Bank het koersdoel voor de staalreus. De koers van het aandeel noteerde 1,6 procent winst.

De afwachtende houding op de Europese beursvloeren ging aan die van Parijs en Frankfurt niet voorbij. Het gros van de hoofdaandelen bleef dicht bij de slotnoteringen van woensdag. Uitzonderingen betrof de koers van het aandeel EssilorLuxottica in Parijs waar 2,2 procent bijkwam en de aandelenkoersen van Delivery Hero, Hellofresh, RWE, Volkswagen en Hannover Rueck, die ruim moesten inleveren.

In Amsterdam verloor de koers van het aandeel Just Eat Takeaway 1,6 procent. Aandeelhouder Lucerne Capital liet weten op de komende jaarvergadering van de maaltijdbezorger tegen een flink aantal agendapunten te stemmen uit onvrede over de prestaties en communicatie van Just Eat.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,1 procent tot 4.446,60 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.564,59 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 13.643,59 punten.