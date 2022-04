Valuta: euro weer boven 1,09 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer boven de 1,09 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

"Wij verwachten een 'hawkish' koerswijziging", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Daarbij laten de beleidsmakers naar verwachting de deur open voor een langverwachte renteverhoging in juli, met een mogelijkheid van een verhoging al in juni", aldus Van der Meer.

De handelaar vergeleek de eurokoers van donderdagochtend met de koers van een etmaal eerder toen de munt op 1,0813 dollar noteerde en leidde daar uit af, dat de markt er sterk rekening meer houdt dat de ECB vanmiddag ook daadwerkelijk boter bij de vis doet. "Het is voor de euro-beleggers alleen nog wachten op de kogel door de kerk. Komt deze dan zou de euro naar 1,10 dollar kunnen stijgen, blijft die kogel echter uit, dan sluiten we een daling van de eurokoers onder de 1,08 dollar niet uit", aldus Van der Meer.

De handelaar stelde donderdag dat alle andere factoren, macro-economische data, maar ook de oorlog in Oekraïne, in de rentegevoelige valutamarkt een ondergeschikte rol spelen.

Als gevolg daarvan heeft de dollar zich ten opzichte de yen verder weten te versterken, een beweging die de munt boven de 126 yen bracht, nu de Federal Reserve geen twijfel laat bestaan over de komende renteverhogingen en de Bank of Japan daarover nog niets heeft laten doorschemeren. Op zich is dat goed voor de Japanse export, maar Japan is ook een grootimporteur van grondstoffen die allemaal in dollars worden afgerekend.

In de Verenigde Staten volgen vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en importprijzen over maart, de bedrijfsvoorraden over februari en het voorlopige consumentenvertrouwen over april, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

Voor de steunaanvragen wordt een aantal van 172.000 verwacht, vergeleken met 166.000 een week eerder.

Speeches zijn donderdag te verwachten van de president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva en de voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia Patrick Harker.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,0913 dollar. De Europese munt noteerde onveranderd op 0,8305 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,2 procent en noteerde op 1,3139 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent lager op 125,38 yen.