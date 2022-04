Kepler Cheuvreux start volgen Just Eat Takeaway met Houden-advies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux is donderdag gestart met het volgen van Just Eat Takeaway met een Houden advies en een koersdoel van 32,90 euro. Hoewel het koersdoel een opwaartse potentie biedt van circa 14 procent ten opzichte van de huidige koers, is de risico-rendementsverhouding niet in balans, meent analist Jürgen Kolb van Kepler. Dit houdt de analist tegen om positiever te worden over het aandeel. Just Eat Takeaway heeft wel een bewezen trackrecord als een succesvolle speler in maaltijdbezorging. Bovendien zijn overnames uit het verleden met succes geïntegreerd. "Met de overname van Grubhub in de VS, heeft het een stap gezet in een zeer concurrerende markt en dat vraagt veel aandacht van het bestuur", aldus Kolb. "Daarom zoekt de maaltijdbezorger een strategische partner." Het aandeel Just Eat Takeaway.com leverde donderdagochtend 2,2 procent in op 28,14 euro. Bron: ABM Financial News

