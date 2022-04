Beursupdate: bescheiden winst voor AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Kort na half elf won de AEX 0,2 procent op 719,76 punten. "Berichten dat de Chinese overheid mogelijk met steunmaatregelen komt om een economische vertraging als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen tegen te gaan, hielpen de Aziatische beurzen vanochtend vooruit", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor. "Dit positieve sentiment druppelt ook door naar de Europese aandelenmarkten." Analisten van SEB wezen ook op het positieve slot op Wall Street woensdagavond. "De hoop op een redelijk sterk cijferseizoen en het feit dat de inflatie in diverse landen aan het pieken is, deden de Amerikaanse aandelenmarkten goed", aldus SEB. Volgens SEB ligt de focus vandaag op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, naast het consumentenvertrouwen voor de regio Michigan. "We denken dat de ECB de onzekerheid en de tegenwind voor de economie als gevolg van de oorlog in Oekraïne zal erkennen", aldus SEB. "Maar onder de streep zal de centrale bank relatief optimistisch zijn over de economische verwachtingen." Ook komen in de VS diverse bedrijven met cijfers. Op Wall Street geven vanmiddag rond de klok van één uur onder meer Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Wells Fargo cijfers vrij. "Nu de banken met hun cijfers naar buiten komen, kunnen we de richting van de bedrijfscijfers inschatten. Het gaat echt om de outlook voor de rest van het jaar", zei marktanalist Esty Dwek van FlowBank. Op Beursplein 5 kwamen vanochtend al TomTom, NSI en Fagron met cijfers door. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0906. De olieprijzen daalden tot een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Heineken aan kop met 1,7 procent, terwijl ArcelorMittal 1,3 procent won. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor het staalconcern van 46,00 naar 48,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Ook meldde Mittal een overname in de VS. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees daarnaast op een koopaanbeveling van Piper Sandler voor Adyen. Het aandeel steeg met 1,5 procent. Just Eat Takeaway was de grootste daler met een verlies van 2,4 procent. Woensdag verloor de maaltijdbezorger al meer dan 4 procent van zijn beurswaarde. Hedgefonds Lucerne Capital gaf vanochtend aan tegen veel agendapunten te zullen stemmen op de jaarvergadering van Just Eat Takeaway, die op 4 mei zal plaatsvinden. In de AMX won Fagron bijna 2,9 procent na rapportering van kwartaalcijfers. De omzetgroei viel hoger uit dan verwacht, waarbij vooral de resultaten uit Noord-Amerika aantrokken. OCI en AMG verloren tot 1,3 procent. In de AScX won navigatiespecialist TomTom 1,3 procent na cijfers. Kempen noemde de operationele resultaten evenwel zwak, terwijl de outlook uitdagend is. Nedap, Heijmans en Kendrion daalden 4,3 tot 6,7 procent vanwege ex-dividend noteringen. NSI leverde 1,2 procent in na cijfers. Degroof Petercam zag geen verrassingen in de kwartaalresultaten van de kantoorspecialist. Bron: ABM Financial News

