Beursblik: Fagron presteert beter dan verwacht

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in de eerste maanden van 2022 duidelijk beter dan verwacht gepresteerd. Dit concludeerde analist Frank Claassen van Degroof Petercam donderdag. De autonome groei kwam uit op 7,6 procent. Claassen had op slechts 4,5 procent gerekend. De grootste meevaller was dat Europa weer teruggekeerd is naar groei. Claassen had gerekend op een kleine krimp van 1,4 procent, maar Fagron groeide met 3,6 procent autonoom. De planbare zorg liet een geleidelijk herstel zien, aldus de analist. Maar ook in de VS was de autonome groei beter dan verwacht, merkte Degroof op, terwijl Latijns-Amerika min of meer conform de verwachtingen presteerde. Degroof herhaalde het koopadvies op Fagron met een koersdoel van 23,00 euro. Het aandeel steeg donderdag 2,9 procent naar 18,03 euro. Bron: ABM Financial News

