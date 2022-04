Beursblik: Fagron presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN) Fagron heeft een sterk kwartaalrapport gepresenteerd, met een sterke groei in Noord-Amerika. Dit concludeerde beurshuis Kepler Cheuvreux donderdag na de cijfers van de fabrikant van apothekersingrediënten. Volgens Kepler deed Fagron beter dan verwacht en dan vooral in Noord-Amerika. Deze groei zal aanhouden, volgens het analistenteam. Fagron keert zo sneller dan verwacht terug naar historische prestatieniveaus en dit bij een aantrekkelijke waardering van het aandeel, menen de analisten. Kepler Cheuvreux herhaalde het koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 21,00 euro. Het aandeel noteerde donderdag 3,0 procent hoger op 18,05 euro. Bron: ABM Financial News

