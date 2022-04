'Outlook TomTom uitdagend' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom is voorbeurs met zwakke operationele resultaten over het eerste kwartaal gekomen. Dit stelde analiste Nigel van Putten van zakenbank Kempen donderdag. De negatieve vrije kasstroom van 26,8 miljoen euro betekent een negatieve marge van 18 procent volgens de definitie die het bedrijf hanteert. Voor heel dit jaar rekent TomTom op een negatieve marge van circa 5 procent. En dat belooft volgens Van Putten dus nog lastig te worden. Hoewel de operationele omzet van 68 miljoen euro voor automotive in het kwartaal 5 miljoen euro beter is dan Kempen had voorzien, betekent dit nog steeds een afname van 8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Ook hier wordt de doelstelling van een groei van 15 procent in 2022 dus niet eenvoudig, meent de analist. Vooralsnog handhaaft TomTom de outlook voor 2022, al maakte het wel opmerkingen over de toegenomen onzekerheid. De taxaties van Kempen zijn lager dan de outlook en Van Putten ziet geen reden om hier iets aan te doen. "Onze taxaties weerspiegelen de lastige marktomstandigheden", meent hij. TomTom staat op de verkooplijst van Kempen. Het aandeel TomTom stijgt donderdag 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

