ArcelorMittal wint in hogere AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong, en in aanloop naar een lang paasweekend, 0,3 procent hoger naar 720,07 punten, terwijl de Midkap ook 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen ging ArcelorMittal aan kop met 2 procent. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor het staalconcern van 46,00 naar 48,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Ook meldde Mittal een overname in de VS. Just Eat Takeaway was de grootste daler met een verlies van 2 procent. Woensdag verloor de maaltijdbezorger al meer dan 4 procent van zijn beurswaarde. Hedgefonds Lucerne Capital gaf aan tegen veel agendapunten te zullen stemmen op de jaarvergadering van Just Eat Takeaway, die op 4 mei zal plaatsvinden. In de AMX won Fagron bijna 3 procent na rapportering van kwartaalcijfers. Inpost verloor 2 procent. In de AScX won navigatiespecialist TomTom bijna 3 procent na cijfers. Nedap, Heijmans en Kendrion daalden 5 tot 7 procent vanwege ex-dividend noteringen. Bron: ABM Financial News

