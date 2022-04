Lucerne slijpt messen in aanloop naar jaarvergadering Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Lucerne Capital heeft donderdag voorbeurs aangegeven tegen veel agendapunten te stemmen op de jaarvergadering van Just Eat Takeaway, die op 4 mei zal plaatsvinden. Het hedgefonds Lucerne Capital kondigt nu al aan om onder meer tegen het beloningsvoorstel te stemmen, vanwege ondermaatse prestaties en dito communicatie van de bestuurders. Ook zal Lucerne geen décharge verlenen aan het bestuur en de raad van commissarissen. Er zal bovendien tegen de herbenoeming van CFO Brent Wissink worden gestemd, en dit lot valt ook de voltallige raad van commissarissen ten deel. Bij het stemmen over de herbenoeming van CEO Jitse Groen zal Lucerne zich onthouden van stemming. Ook wil Lucerne geen toestemming geven voor het uitgeven van extra aandelen, "omdat de huidige aandelenkoers niet aantrekkelijk is", terwijl wel goedkeuring zal worden gegeven voor een eventueel inkoopprogramma van eigen aandelen in de toekomst. Het aandeel van Just Eat Takeaway piekte in de coronacrisis op Beursplein 5 op ongeveer 110 euro. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan met het aandeel. De wereldwijd opererende maaltijdbezorger kampt met hevige concurrentie en forse investeringen om lokaal marktleider te worden, terwijl beleggers vraagtekens zetten bij het verdienmodel van de sector. Woensdag sloot Just Eat Takeawat op een licht hoger Damrak meer dan 4 procent lager op 28,79 euro. Bron: ABM Financial News

