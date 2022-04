Deutsche Bank verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 46,00 naar 48,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Bastian Synagowitz verwacht dat ArcelorMittal in het afgelopen kwartaal de EBITDA op kwartaalbasis zag dalen van 5,1 tot 4,7 miljard dollar, vanwege margedruk in de meeste divisies. Sterkere marges in Europa en een stevige rugwind bij de mijnbouwactiviteiten zullen de margedaling deels kunnen opvangen, bent hij. Synagowitz gaat tevens uit van hogere prijzen en hoewel de blootstelling aan Oekraïne significant werd teruggeschroefd, verhoogde de analist zijn EBITDA-taxaties voor dit jaar met 17 procent. Zodoende kwam hij uit op een hoger koersdoel. De analist houdt wel rekening met de nodige onzekerheid op macro-economisch niveau in de tweede helft van dit jaar. Deutsche Bank verwacht dat het rendement op de vrije kasstroom sterk blijft, waardoor ook de aandeelhoudersbeloningen op een hoog niveau blijven. Desondanks sluit de analist niet uit dat ArcelorMittal in het tweede kwartaal het tempo van het inkopen van eigen aandelen wat terugschroeft. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.