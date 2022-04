AEX vermoedelijk hoger van start in aanloop naar rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag vermoedelijk hoger van start.



Futures op de AEX index wezen donderdag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent.

Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag en de vrijgave van de kwartaalcijfers van een aantal financiële giganten in de VS.



De AEX sloot woensdag al met een winst van 0,2 procent op 717,60 punten, nadat beleggers op Wall Street dinsdag niet geïmponeerd leken door de vrijgave van extreme inflatiecijfers in de VS.

De positieve reactie op de zeer hoge inflatiecijfers dinsdag is volgens beursexpert André Brouwers van Het Beleggingsinstituut tekenend voor het sentiment. "De reactie is dat de inflatie een piek heeft bereikt, en dat dat positief is. Zo kun je er ook naar kijken", aldus Brouwers. Andere analisten wijzen erop dat een hoge inflatie weliswaar de koopkracht aantast, maar ook positief kan uitpakken voor bedrijven die gestegen kosten kunnen doorberekenen.

Het klimaat van verkrappende centrale banken is daarentegen duidelijk ongunstig voor aandelenmarkten, en ook de lockdowns in China en de aanhoudende oorlog in Oekraïne wegen op het sentiment.

Woensdagavond maakte de Amerikaanse president Joe Biden, na een telefoongesprek van een uur met de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy, nog bekend dat Amerika voor 800 miljoen dollar aan extra wapens naar Oekraïne zal sturen.

Oekraïne meldde daarnaast woensdagavond het grootste Russische marineschip in de Zwarte Zee, de kruiser Moskva, door raketten in brand te hebben geschoten en dat ruim 500 bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het Russische staatspersbureau Ria Novosti bevestigde dat er na een brand op het schip munitie ontploft is.

Naast al het monetaire- en oorlogsgeweld kijken beleggers ook uit naar het kwartaalcijferseizoen, dat van start gaat. De afgelopen jaren pakten de cijferperiodes vaak goed uit voor de aandelenmarkten.

Op Wall Street geven vanmiddag rond de klok van één uur onder meer Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Wells Fargo cijfers vrij. "Nu de banken met hun cijfers naar buiten komen, kunnen we de richting van de bedrijfscijfers inschatten. Het gaat echt om de outlook voor de rest van het jaar", zei marktanalist Esty Dwek van FlowBank.

Op Beursplein 5 kwamen vanochtend al TomTom, NSI en Fagron met cijfers door.

Wall Street wist woensdagavond overtuigend de weg omhoog te vinden met een winst van 2 procent voor techbeurs Nasdaq, en een stijging van1 procent voor de Dow Jones index. Het stokje wordt vanochtend overgenomen in Azië, waar de hoofdindices eensgezind groen kleuren met de beurs in Tokio als grootste stijger met 1,2 procent.

De Amerikaanse olie-futures noteren vanochtend nipt lager na een stijging woensdagavond in New York van 3,6 procent naar 104,25 dollar vat.

Vanmiddag om 13:45 uur geeft de Europese Centrale Bank zijn rentebesluit prijs, gevolgd door een persconferentie met voorzitter Christine Lagarde om 14:30 uur. De verwachting is dat er geen wijzigingen doorgevoerd worden vanwege de onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne.

Wel verwachten economen van ING dat de kloof tussen de duiven en haviken in het bestuur van de ECB groter wordt tijdens deze beleidsvergadering, te midden van een groeivertraging in de eurozone, terwijl de inflatie verder oploopt.

"Terwijl de duiven waarschijnlijk focussen op de verslechterde economische outlook en de grote mate van onzekerheid en daarmee voorstander zijn van een zeer geleidelijke normalisering van het monetaire beleid, zijn de haviken erg luidruchtig in hun wens om de rente dit jaar tenminste twee keer te verhogen", aldus ING.

Onderliggend speelt nog het probleem van de zeer hoge staatsschulden in vooral Zuid-Europese lidstaten, die door renteverhogingen hun rentelasten verder zien oplopen.

Bedrijfsnieuws

TomTom zag de omzet in 2021 op jaarbasis dalen van 131,2 miljoen naar 128,4 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 129 miljoen euro. Deze omzet leverde TomTom een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) op van 19,8 miljoen euro. Onder streep restte een verlies van 21,5 miljoen euro. Analisten rekenden op een iets kleiner nettoverlies van 19 miljoen euro. TomTom herhaalde de outlook voor 2022.

Fagron heeft in het eerste kwartaal een hoger dan verwachte omzetgroei gerealiseerd en kreeg daarbij vooral vanuit Noord-Amerika een duwtje in de rug. De omzet van de magistrale bereider dikte 16,0 procent aan tot 156,4 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 151 miljoen euro.

NSI boekte in het afgelopen kwartaal een direct resultaat van 8,6 miljoen euro, een daling van 4,6 procent ten opzichte van vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 9,0 miljoen euro. De netto huurinkomsten daalden dan ook in de verslagperiode met 3,4 procent naar 12,8 miljoen euro.

De raad van commissarissen van ForFarmers draagt Chris Deen voor als CEO van het bedrijf.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 1,1 procent tot 4.446,60 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.564,59 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 13.643,59 punten.