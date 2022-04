Fagron presteert iets beter dan verwacht

(ABM FN) Fagron heeft in het eerste kwartaal een hoger dan verwachte omzetgroei gerealiseerd en kreeg daarbij vooral vanuit Noord-Amerika een duwtje in de rug. Dit bleek donderdagochtend uit de cijfers van de leverancier van apothekersingrediënten.

De omzet van de magistrale bereider dikte 16,0 procent aan tot 156,4 miljoen euro. Analisten rekende vooraf op een omzet van 151 miljoen euro.

Die hogere omzet kwam er volgens Fagron ondanks een "uitdagende marktomgeving". Wisselkoerseffecten pakten juist gunstig uit. Zonder deze laatste was de omzetstijging beperkt gebleven tot ruim 10 procent. Autonoom kende Fagron een groei van 13,3 procent.

De sterkste omzetstijging was merkbaar in Noord-Amerika, waar de inkomsten met 31,8 procent stegen tot 52,4 miljoen euro. In Latijns-Amerika was er een stijging van 14,7 procent tot 36,6 miljoen en in de regio Europa-Midden-Oosten-Afrika van 6,7 procent tot 67,4 miljoen.

"We hebben in het eerste kwartaal van 2022 robuuste resultaten geboekt door organische groei en acquisities, ook al bevinden we ons in een onvoorspelbare marktomgeving gelet op de voortdurende impact van COVID, de aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen en de stijgende inflatie", aldus CEO Rafael Padilla in een commentaar op de cijfers.

Fagron rondde afgelopen kwartaal drie overnames af.