Minder omzet en meer verlies voor TomTom

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het eerste kwartaal verlies geleden, conform de verwachting van de analisten, terwijl de omzet daalde. Dat bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de navigatiespecialist. "Een solide start van het jaar", aldus CEO Harold Goddijn in een toelichting. Alle onderdelen presteerden volgens de topman zoals verwacht. Hij merkte op dat er momenteel verschillende hoogwaardige deals op de tafel liggen om gesloten te worden. Sowieso worden er volgens de CEO veel deals gesloten. Ook kwam TomTom enkele nuttige samenwerkingen overeen, zoals met Foxconn en Webfleet Solutions. Goddijn herhaalde de eerder afgegeven outlook, maar merkte wel op dat de onzekerheid is toegenomen, onder meer door de oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie. TomTom zag de omzet op jaarbasis dalen van 131,2 miljoen naar 128,4 miljoen euro. Daaraan droeg Location Technology 105,2 miljoen euro bij en de consumententak 23,2 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 129 miljoen euro, met 107 miljoen euro voor Location Technology en 22 miljoen euro voor de consumententak. Deze omzet leverde TomTom een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) op van 19,8 miljoen euro. Onder streep restte een verlies van 21,5 miljoen euro. Analisten rekenden op een iets kleiner nettoverlies van 19 miljoen euro. Verder meldde TomTom donderdag een groter dan verwachte negatieve vrije kasstroom van 23,2 miljoen euro. Er zag nog 331 miljoen euro in kas aan het einde van maart. De vrije kasstroom was ingeschat op 12 miljoen euro negatief en de kaspositie op 327 miljoen euro. Verwachtingen Voor heel dit jaar herhaalde TomTom te rekenen op een omzet van 470 tot 510 miljoen euro, wat in 2023 zou moeten stijgen naar 500 tot 550 miljoen euro. Daar moet Location Technology dit jaar 380 tot 420 miljoen euro aan bijdragen en volgend jaar 425 tot 475 miljoen euro. Analisten rekenen gemiddeld op 509 miljoen euro omzet dit jaar en 533 miljoen euro volgend jaar. Dit jaar zal TomTom volgens de consensus een nettoverlies lijden van 78 miljoen en van 27 miljoen euro volgend jaar. Voor dit jaar verwacht TomTom een negatieve vrije kasstroom van 23 miljoen met een negatieve marge van circa 5 procent van de omzet. Dat is ook wat de analisten voorzien. Voor volgend jaar rekent TomTom op een positieve marge op de vrije kasstroom van minimaal 5 procent. Analisten gaan uit van 7 procent. In de tweede helft van dit jaar komt TomTom met een strategie-update tijdens een beleggersdag. Bron: ABM Financial News

