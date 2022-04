WDP plaatst voor 500 miljoen euro aan groene obligaties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Vastgoedbedrijf WDP heeft voor 500 miljoen euro aan groene obligaties geplaatst bij acht internationale beleggers. Dit maakte de onderneming donderdagochtend bekend. Het gaat om zogeheten green unsecured notes die in het private circuit in de Verenigde Staten konden worden geplaatst. De effectieve rente voor de vennootschap voor deze leningen met een looptijd van tien jaar is 1,52 procent, inclusief zogeheten pre-hedges. De opbrengst hieruit zal uitsluitend worden gebruikt ter financiering van activa die in aanmerking komen volgens de definitie in het zogeheten Green Finance Framework van WDP. Deze financiering zorgt volgens WDP voor een versterking van de schuldmaturiteitsprofiel, liquiditeitspositie en schuldspreiding van de vennootschap en verzekert de financiering ter realisatie van zijn ambities binnen het strategische groeiplan. ABN AMRO en BNP Paribas traden bij deze transactie op als active lead placement agents en green structuring advisors. Belfius, ING, KBC en Natixis traden op als zogeheten passive lead agents. Bron: ABM Financial News

