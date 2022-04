Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van een nieuw rentebesluit van de ECB en een serie Amerikaanse banken die de boeken openen.

IG voorziet een openingswinst van 86 punten voor de Duitse DAX, een plus van 38 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 20 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag vrijwel vlak gesloten, met uitzondering van een verlies op de Duitse beurs.

Zorgen over de hoge inflatie blijven de markt parten spelen, terwijl beleggers proberen in te schatten wat de mogelijke impact op het monetair beleid van centrale banken zal zijn. Dinsdag werd bekend dat de consumentenprijzen in de VS in maart verder zijn gestegen.



"De markt schommelt terwijl het probeert de Amerikaanse inflatie in te prijzen. De veronderstelling is dat de yieldcurve in landen als de VS al zo hard is gestegen, dat de centrale banken nu gewoonweg 'de gaten opvullen'. Markten zijn immers toekomstgericht", zei marktanalist Jeffey Halley van Oanda, eraan toevoegend dat dit echter niet zo eenvoudig is. "Het klimaat voor aandelen blijft uitdagend", vindt hij. De analist noemde de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de coronalockdowns in China tegenvallers voor de markt.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in Europa bekend dat de Britse consumentenprijzen in maart op jaarbasis met 7,0 procent zijn gestegen. En in de VS stegen de producentenprijzen in een nog hoger tempo.



Donderdag staat er een nieuw rentebesluit van de ECB op de agenda. De verwachting is dat er geen wijzigingen doorgevoerd worden vanwege de onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne.

Wel verwachten economen van ING dat de kloof tussen de duiven en haviken in het bestuur van de ECB groter wordt tijdens deze beleidsvergadering, te midden van een groeivertraging in de eurozone, terwijl de inflatie verder oploopt.

"Terwijl de duiven waarschijnlijk focussen op de verslechterde economische outlook en de grote mate van onzekerheid en daarmee voorstander zijn van een zeer geleidelijke normalisering van het monetaire beleid, zijn de haviken erg luidruchtig in hun wens om de rente dit jaar tenminste twee keer te verhogen", aldus ING.

Bedrijfsnieuws

Tesco heeft in het afgelopen gebroken boekjaar de omzet zien oplopen, maar waarschuwde dat de winst dit jaar vermoedelijk iets zal dalen. Het aandeel daalde bijna 3,0 procent. Ook andere supermarktaandelen hadden het lastig. Zo verloor Ahold Delhaize in Amsterdam 3,4 procent en in Brussel ging Colruyt zelfs meer dan 8 procent onderuit.

LVMH verkocht in het eerste kwartaal fors meer, ondanks de coronalockdowns in China. De omzet steeg met 23 procent tot 18 miljard euro. Dit was beter dan de 17 miljard euro die analisten hadden voorzien. Desondanks sloot het aandeel vrijwel vlak.

De koersen van aandelen van uitzenders Randstad en Adecco daalden 1,5 en 1 procent, nadat Deutsche Bank de twee aandelen van de kooplijst schrapte.

In Parijs noteerden Unibail-Rodamco-Westfield en Engie circa 1,5 procent hoger, ArcelorMittal steeg 1,0 procent. Pernod Ricard noteerde bijna 3 procent lager.

In Frankfurt won Brenntag circa 2,5 procent, Merck steeg ruim 1 procent, terwijl Adidas meer dan 2,5 procent daalde.

Euro STOXX 50 3.827,96 (-0,1%)

STOXX Europe 600 456.78 (0,0%)

DAX 14.076,44 (-0,3%)

CAC 40 6.542,14 (+0,1%)

FTSE 100 7.580,80 (+0,1%)

SMI 12.378,68 (0,0%)

AEX 718,07 (+0,2%)

BEL 20 4.192,13 (+0,2%)

FTSE MIB 24.722,16 (+0,2%)

IBEX 35 8.617,80 (+0,5%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag ook al hoger gesloten.

Aandelen zijn de afgelopen dagen onder druk komen te staan, vanwege de zorgen over de inflatie en onzekerheid over hoe agressief de Federal Reserve zou kunnen optreden om de inflatie te temperen. Dinsdag werd bekend dat de consumentenprijzen in de VS in maart verder zijn gestegen. Op maandbasis bedroeg de inflatie 1,2 procent, terwijl de consumentenprijzen op jaarbasis met 8,5 procent stegen in maart.

"De data waren natuurlijk niet geweldig, maar misschien zitten we rondom een piek en zullen we de komende maanden iets van een desinflatoire trend zien", zei marktanalist Esty Dwek van FlowBank. "Nu de banken met hun cijfers naar buiten komen, kunnen we de richting van de bedrijfscijfers inschatten. Het gaat echt om de verwachtingen [van de banken] voor de rest van het jaar", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,3 procent. De marktindex daalde van 398,5 naar 393,5.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in maart harder opgelopen dan een maand eerder. Op maandbasis stegen deze 1,4 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 11,2 procent.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,6 procent, ofwel 3,65 dollar, hoger op 104,25 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en importprijzen van maart, gevolgd door de bedrijfsvoorraden in februari en het consumentenvertrouwen van april.

Bedrijfsnieuws

BlackRock zag de omzet en de winst afgelopen kwartaal stijgen, maar het beheerd vermogen zakte wel terug tot onder de 10 biljoen dollar. Er kwamen fors minder nieuwe beleggingsgelden binnen dan een jaar eerder. Het aandeel daalde fractioneel.

De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase boekte in het eerste kwartaal zoals verwacht fors minder winst dan een jaar eerder en waarschuwde voor economische uitdagingen aan de horizon. De bank trof voor 1,5 miljard aan voorzieningen voor oninbare leningen, nadat in voorgaande kwartalen juist forse bedragen vrijvielen uit de stroppenpot. Topman Jamie Dimon wees op de hoge inflatie, haperingen in de aanvoerketens na de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne als uitdagingen voor het economische klimaat. Het aandeel verloor circa 3,0 procent.

Delta Airlines noteerde ruim 6,0 procent hoger, nadat de omzet en de winst van de luchtvaartmaatschappij in het afgelopen kwartaal hoger uitvielen dan verwacht.

Bed, Bath & Beyond verloor circa 2,5 procent, na een onverwacht kwartaalverlies van 159 miljoen dollar, terwijl de omzet daalde van 2,62 miljard naar 2,05 miljard dollar. Het aandeel stond voorbeurs 8 procent in het rood.

GlaxoSmithKline wil Sierra Oncology kopen voor 1,9 miljard dollar. De ontwikkelaar van behandelingen voor zeldzame soorten kanker steeg ruim 38,0 procent.

S&P 500 index 4.446,59 (+1,1%)

Dow Jones index 34.564,59 (+1,0%)

Nasdaq Composite 13.643,59 (+2,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het groen.

Nikkei 225 27.158,58 (+1,2%)

Shanghai Composite 3.210,08 (+0,7%)

Hang Seng 21.453,69 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0911. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0885 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0865 op de borden.

USD/JPY Yen 125,30

EUR/USD Euro 1,0911

EUR/JPY Yen 136,71

MACRO-AGENDA:

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:45 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Maart (VS)

14:30 Importprijzen - Maart (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Februari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - April vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Citigroup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers eerste kwartaal (VS)