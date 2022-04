ForFarmers draagt Chris Deen voor als CEO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) De raad van commissarissen van ForFarmers draagt Chris Deen voor als lid van de raad van bestuur en CEO van het bedrijf. Dit meldde de veevoerspecialist woensdag laat. De nominatie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een algemene vergadering, die naar verwachting in juni 2022 zal plaatsvinden. Het is de bedoeling dat Deen per 1 juli 2022 zal aantreden bij de veevoerspecialist. Chris Deen is op dit moment nog CEO van Aviko. Deen volgt de huidige CEO Yoram Knoop op, die na de algemene vergadering van aandeelhouders op 14 april zal aftreden. In de tussenliggende periode zal CFO Roeland Tjebbes ook tijdelijk de CEO positie vervullen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.