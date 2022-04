Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 8 april zijn gestegen met 9,4 miljoen vaten tot 421,8 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden daarentegen met 3,6 miljoen vaten tot 233,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen terug met 2,9 miljoen vaten tot 111,4 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 90,0 procent. Dat was een week eerder nog 92,5 procent.

De onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne blijft een bron van zorg. Poetin meldde dinsdag dat Rusland "geen andere keus had" dan te starten met wat hij een "speciale militaire operatie" noemde en beloofde dat deze "door zou gaan tot de volledige voltooiing ervan en de vervulling van de taken die zijn vastgesteld". Rusland concentreert momenteel zijn troepen om de oostelijke Donbas-regio nadat zijn pogingen om de hoofdstad Kiev in te nemen werd verijdeld.

Persbureau Reuters meldde dinsdag dat de Russische olie- en condensaatproductie maandag tot onder de 10 miljoen vaten per dag is gedaald als gevolg van sancties en logistieke problemen. Volgens het rapport was de Russische productie van 1 tot 11 april met meer dan 6 procent gedaald tot 10,32 miljoen vaten per dag, in vergelijking met 11,01 miljoen vaten per dag in maart.

Het Internationaal Energie Agentschap zei woensdag dat de vraag naar olie dit jaar minder hard zal stijgen dan aanvankelijk voorzien. Voor het gehele jaar komt de vraag naar olie volgens de IEA nu 260.000 vaten per dag lager uit dan eerder voorzien, op 99,4 miljoen vaten per dag. Dat is een stijging ten opzichte van 2021 met 1,9 miljoen vaten per dag. Deze neerwaartse bijstelling schrijft IEA toe aan China, waar de maatregelen tegen de opgelaaide coronapandemie weer zijn opgevoerd.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,6 procent, ofwel 3,65 dollar, hoger op 104,25 dollar op de New York Mercantile Exchange.