Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 4.431,34 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.439,37 punten en de Nasdaq noteerde 1,6 procent hoger op 13.587,87 punten.



Aandelen zijn de afgelopen dagen onder druk komen te staan, vanwege de zorgen over de inflatie en onzekerheid over hoe agressief de Federal Reserve zou kunnen optreden om de inflatie te temperen. Dinsdag werd bekend dat de consumentenprijzen in de VS in maart verder zijn gestegen. Op maandbasis bedroeg de inflatie 1,2 procent, terwijl de consumentenprijzen op jaarbasis met 8,5 procent stegen in maart.

"De data waren natuurlijk niet geweldig, maar misschien zitten we rondom een piek en zullen we de komende maanden iets van een desinflatoire trend zien", zei marktanalist Esty Dwek van FlowBank. "Nu de banken met hun cijfers naar buiten komen, kunnen we de richting van de bedrijfscijfers inschatten. Het gaat echt om de verwachtingen [van de banken] voor de rest van het jaar", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,3 procent. De marktindex daalde van 398,5 naar 393,5.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in maart harder opgelopen dan een maand eerder. Op maandbasis stegen deze 1,4 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 11,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0885. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0824 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0826 op de borden.



De olieprijs noteerde tot 3,2 procent hoger, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en importprijzen van maart, gevolgd door de bedrijfsvoorraden in februari en het consumentenvertrouwen van april.

Bedrijfsnieuws

BlackRock zag de omzet en de winst afgelopen kwartaal stijgen, maar het beheerd vermogen zakte wel terug tot onder de 10 biljoen dollar. Er kwamen fors minder nieuwe beleggingsgelden binnen dan een jaar eerder. Het aandeel daalde 0,5 procent.

De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase boekte in het eerste kwartaal zoals verwacht fors minder winst dan een jaar eerder en waarschuwde voor economische uitdagingen aan de horizon. De bank trof voor 1,5 miljard aan voorzieningen voor oninbare leningen, nadat in voorgaande kwartalen juist forse bedragen vrijvielen uit de stroppenpot. Topman Jamie Dimon wees op de hoge inflatie, haperingen in de aanvoerketens na de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne als uitdagingen voor het economische klimaat. Het aandeel verloor 3,3 procent.

Delta Airlines noteerde 6,0 procent hoger, nadat de omzet en de winst van de luchtvaartmaatschappij in het afgelopen kwartaal hoger uitvielen dan verwacht.

Bed, Bath & Beyond verloor 0,3 procent, na een onverwacht kwartaalverlies van 159 miljoen dollar, terwijl de omzet daalde van 2,62 miljard naar 2,05 miljard dollar. Het aandeel stond voorbeurs 8 procent in het rood.

GlaxoSmithKline wil Sierra Oncology kopen voor 1,9 miljard dollar. De ontwikkelaar van behandelingen voor zeldzame soorten kanker steeg 38,6 procent.