AEX nipt hoger na eerste Amerikaanse kwartaalcijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag iets hoger gesloten, nadat de eerste belangrijke Amerikaanse bedrijfsresultaten van het kwartaal gematigd positief werden ontvangem.

De AEX sloot 0,17 procent hoger op 717,60 punten. De Midkap-index steeg 0,7 procent en de Smallcaps werden 0,4 procent meer waard.

"De markt houdt redelijk stand na de eerste kwartaalcijfers uit de Verenigde Staten", zei beursexpert André Brouwers van Het Beleggingsinstituut.

Hij verwacht dat veel bedrijven een slag om de arm zullen houden in hun verwachtingen voor de komende kwartalen, vanwege de verwachte impact van de hoge inflatie, maar dat beleggers daar ook niet van zullen schrikken. "Wat zouden ze anders moeten zeggen?"

De positieve reactie op de zeer hoge inflatiecijfers dinsdag is volgens Brouwers tekenend voor het sentiment. "De reactie is dat de inflatie een piek heeft bereikt, en dat dat positief is. Zo kun je er ook naar kijken", aldus de beleggingsexpert.

Naar zijn gevoel is de markt klaar voor een sprongetje omhoog, hoewel dit waarschijnlijk geen nieuwe top zal worden, en het misschien meer voor de hand ligt om dit sentiment te gebruiken om voorzichtiger te worden en de aandelenposities wat verder af te bouwen.



"De markt blijft zich vooral richten op de inflatie", meent ook fondsbeheerder Alessio de Longis van Invesco. "Het zegt al genoeg dat de individuele componenten van een consumentenprijsindex de markten zo in beweging kunnen zetten."

Dinsdag bleek de Amerikaanse inflatie met 8,5 procent te zijn gestegen in maart ten opzichte van een jaar eerder. In februari lag dit percentage nog op 7,9 procent en het cijfer voor maart was bovendien hoger dan waar economen op hadden gerekend.

Diverse analisten wezen er wel op dat er weinig tekenen zijn dat de consumentenprijzen in een nog hoger tempo zullen doorstijgen op korte termijn. Zij verwachten dat de inflatie zal teruglopen, vooral ten opzichte van halverwege 2021, toen de gestegen energieprijzen voor het eerst een probleem begonnen te worden.



Woensdag bleken ook de producentenprijzen in de VS verder gestegen en zelfs in een hoger tempo.

Vanochtend werd nog bekend dat ook de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk op jaarbasis met 7,0 procent stegen. Economen rekenden voor maart op een inflatie van 6,7 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0839.

De olieprijzen stegen ruim 2 procent, ondanks een sterke stijging van de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week, met 9 miljoen vaten. Volgens Brouwers spelen oliekartel OPEC en overheden een spel waarbij het niet zo veel uitmaakt of de olie 95 of 105 dollar per vat kost. Maar als de niveaus zouden stijgen tot 150 dollar door structurele tekorten, dan kunnen er wel weer dingen veranderen op de beurs, waarschuwde hij.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen leverde Randstad 1,3 procent in om te sluiten op 50,12 euro, nadat Deutsche Bank het advies voor de uitzender verlaagde van Kopen naar Houden. Het koersdoel ging van 68,00 naar 54,00 euro.

Ahold Delhaize verloor opnieuw en was één van de sterkste dalers, met 3,4 procent. "Dat is wel opvallend, zo'n daling voor de tweede dag op rij", zei Brouwers. Het bedrijf zal zeker last gaan krijgen van de hogere prijzen, denkt hij. Ook elders in Europa hadden supermarktaandelen het lastig, nadat het Britse Tesco vanochtend een voorzichtige outlook afgaf. Tesco verwacht dat de winst de komende 12 maanden wat zal dalen.

Just Eat Takeaway.com verloor zelfs ruim 4 procent. UMG won juist 2,6 procent en voerde de AEX aan.

In de AMX steeg kluisjesbezorger InPost 8 procent. PostNL verloor 2,4 procent, nadat UBS en Deutsche Bank het aandeel van de kooplijst haalden. Analisten wezen op het teruggelopen consumentenvertrouwen in Nederland en een lager besteedbaar inkomen door de hoge inflatie. Bovendien wordt PostNL geconfronteerd met hogere loon- en brandstofkosten, aldus analist Frank Claassen van Degroof Petercam.

Galapagos was de sterkste daler met bijna 3 procent.

Onder de kleinere aandelen won Brunel 3,3 procent en Eurocommercial Properties 2,6 procent. TomTom maakte een koersval van 7 procent. De navigatiespecialist opent morgen de boeken.

Het lokaal genoteerde Cabka won 5 procent na cijfers. Geojunxion presenteerde een nieuwe opdracht en steeg meer dan 8 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden woensdagavond hoger, na de kwartaalcijfers van financials Blackrock en JPMorgan. De S&P500 index steeg 0,6 procent.