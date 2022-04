Beursblik: omzetstijging bij Fagron verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN) Fagron heeft in het eerste kwartaal van 2020 de omzet stevig zien stijgen. Dit bleek uit een analistenconsensus die de magistrale bereider zelf samenstelde. Op basis van de prognoses van 5 analisten heeft Fagron in het eerste kwartaal 151 miljoen euro aan omzet gerealiseerd, tegen 134,8 miljoen euro een jaar eerder. Europa nam volgens de analisten met 63,9 miljoen euro het grootste deel voor haar rekening. Noord-Amerika en Latijns-Amerika waren volgens de consensus goed voor respectievelijk 51,0 en 36,1 miljoen. Voor heel 2022 voorzien de analisten een omzet van 658,0 miljoen euro. In 2021 bedroeg de omzet 573,8 miljoen euro. Fagron liet bij de laatste jaarcijfers weten voor 2022 te mikken op een hogere omzet en winst, maar gaf daarbij geen concrete cijfers. Medio maart onthulde Fagron tijdens een beleggersdag vervolgens zijn nieuwe strategie inclusief nieuwe doelen. Tot 2026 wil Fagron zo gemiddeld met 8 procent autonoom per jaar groeien, gerekend tegen constante wisselkoersen. "Verder blijven we vasthouden aan onze gedisciplineerde acquisitiestrategie en verwachten dat deze onze omzetgroei in de loop van de komende vijf jaar verder zal ondersteunen", vulde CEO Rafael Padilla aan. De topman verwacht dat de regio EMEA de komende periode terug zal keren naar een lage enkelcijferige groei. Dit zal worden ondersteund met initiatieven om het marktaandeel in de traditionele thuismarkten van Fagron "te optimaliseren" en de groei in andere EMEA-landen voort te zetten. Verder streeft Fagron voor de komende jaren naar een REBITDA-marge overeenkomstig de gemiddelde marge tussen 2017 en 2021. Bron: ABM Financial News

