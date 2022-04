Wall Street gaat vlak van start

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerst af op een vlakke opening, na de aftrap van het Amerikaanse cijferseizoen, waarbij BlackRock en JPMorgan de toon zetten voor de financiële sector, en de producentenprijzen verder opliepen.

Futures op de S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening onveranderd en die voor de Nasdaq 0,2 procent in het groen.

Na de hoge inflatiecijfers van dinsdag, die geen grote verrassing waren, is de aandacht vooral gericht op de start van het cijferseizoen. BlackRock, Delta Airlines en JPMorgan openden de boeken. En donderdag volgt nog een serie kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken.



Volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management heeft de stijging van de dollarkoers een positief effect gehad op de inkomsten van de Amerikaanse banken, terwijl de volatiliteit op de financiële markten in het eerste kwartaal de handelsactiviteiten heeft ondersteund. Maar bij gebrek aan IPO's en emissies van obligaties zullen de resultaten waarschijnlijk minder sterk zijn dan een jaar eerder.



De Amerikaanse producentenprijzen stegen in maart met 1,4 procent, ten opzichte van februari, en de inflatie van deze prijzen op jaarbasis bedraagt hierdoor inmiddels 11,2 procent. Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie is de stijging nog altijd 7 procent.

Vanmiddag volgen nog de wekelijkse olievoorraden. Ook komt minister van financiën Janet Yellen aan het woord.

De euro/dollar handelde op 1,0826.

Olie werd dinsdag al flink duurder en de prijzen liepen vandaag verder op. WTI-olie voor mei werd 1,1 procent duurder op 101,78 dollar per vat. Brent-olie kostte 106,09 dollar.

Bedrijfsnieuws

BlackRock zag de omzet en de winst afgelopen kwartaal stijgen, maar het beheerd vermogen zakte wel terug tot onder de 10 biljoen dollar. Er kwamen fors minder nieuwe beleggingsgelden binnen dan een jaar eerder. Het aandeel lijkt licht hoger te openen.

De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase boekte in het eerste kwartaal zoals verwacht fors minder winst dan een jaar eerder en waarschuwde voor economische uitdagingen aan de horizon. De bank trof voor 1,5 miljard aan voorzieningen voor oninbare leningen, nadat in voorgaande kwartalen juist forse bedragen vrijvielen uit de stroppenpot. Topman Jamie Dimon wees op de hoge inflatie, haperingen in de aanvoerketens na de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne als uitdagingen voor het economische klimaat. JPMorgan lijkt 3 procent lager te gaan openen.

Delta Airlines gaat 6 procent hoger van start, nadat de omzet en de winst van de luchtvaartmaatschappij in het afgelopen kwartaal hoger uitvielen dan verwacht.

Bed, Bath & Beyond ging juist onderuit in de handel voorbeurs, na een onverwacht kwartaalverlies van 159 miljoen dollar, terwijl de omzet daalde van 2,62 miljard naar 2,05 miljard dollar. Het aandeel stond voorbeurs 8 procent in het rood.

GlaxoSmithKline wil Sierra Oncology kopen voor 1,9 miljard dollar. De ontwikkelaar van behandelingen voor zeldzame soorten kanker noteerde 37 procent hoger in de handel voorbeurs.

Slotstanden

Wall Street eindigde dinsdag op verlies. Zowel de Dow Jones, als de S&P 500 en de Nasdaq index noteerden verliezen van 0,3 procent.