Groene futures VS

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt woensdag met winst van start te gaan, bij de aftrap van het Amerikaanse cijferseizoen.

Futures op de S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,6 procent hoger en die voor de Nasdaq 0,8 procent.

Na de hoge inflatiecijfers van dinsdag, die geen grote verrassing waren, is de aandacht vandaag vooral gericht op de start van het cijferseizoen. BlackRock, Delta Airlines en JPMorgan openen de boeken. En donderdag volgt nog een serie kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken.

De cijfers van de banken zouden volgens Philippe Gijsels van BNP Paribas de beleggers wel eens moed kunnen geven.



Volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management heeft de stijging van de dollarkoers een positief effect gehad op de inkomsten van de Amerikaanse banken, terwijl de volatiliteit op de financiële markten in het eerste kwartaal de handelsactiviteit van de zakenbank heeft ondersteund.

Juvyns merkte verder op dat er relatief weinig IPO’s en emissies van obligaties zijn geweest. De strateeg denkt dan ook niet dat de banken beter hebben gepresteerd dan een jaar geleden.

Vanmiddag volgen eerst de producentenprijzen en daarna de wekelijkse olievoorraden. Ook komt minister van financiën Janet Yellen aan het woord.

De euro/dollar handelde op 1,0835. Olie werd dinsdag al flink duurder en de prijzen lopen vandaag verder op.

Bedrijfsnieuws

BlackRock zag de omzet en de winst afgelopen kwartaal stijgen, maar het beheerd vermogen zakte wel terug tot onder de 10 biljoen dollar. Delta Airlines gaat vermoedelijk 6 procent hoger van start, nadat de omzet en de winst van de luchtvaartmaatschappij in het afgelopen kwartaal hoger uitvielen dan verwacht.

?

Slotstanden

Wall Street eindigde dinsdag op verlies. Zowel de Dow Jones, als de S&P 500 en de Nasdaq index noteerden verliezen van 0,3 procent. Bron: ABM Financial News

