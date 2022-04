Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in een markt die vooral bepaald wordt door de renteverwachtingen en het monetair beleid, terwijl de Europese Centrale Bank donderdag met een rentebesluit naar buiten komt. Daarnaast worden deze week de eerste kwartaalcijfers gepubliceerd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,4 procent op 449,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,0 procent naar 13.990,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,5 procent met een stand van 6.505,24 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,1 procent naar 7.580,22 punten. "De obligatiemarkt bepaalt de richting van de aandelenmarkt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg dinsdag nog met 8 basispunten naar 2,78 procent, het hoogste niveaus sinds december 2018. Woensdag daalt de rente weer een paar basispunten. "We verwachten dat deze nog verder zal oplopen en daarmee de rentes in de rest van de wereld mee omhoog trekken. Dit zet de waardering van hooggewaardeerde beleggingscategorieën onder druk", aldus Wiersma. De investment manager doelt onder meer op cryptomunten, spacs, meme-aandelen en techbedrijven. "De markt blijft zich vooral richten op de inflatie", aldus fondsbeheerder Alessio de Longis van Invesco. "Het zegt al genoeg dat de individuele componenten van een consumentenprijsindex de markten zo in beweging kunnen zetten." De Amerikaanse minister Janet Yellen geeft vanmiddag een visie op de economische ontwikkelingen na de Russische invasie in Oekraïne prijs. "Die toespraak zal door de markt zeker gevolgd worden", zo verwacht marktanalist Stefan Koopman van Rabobank. Vanmiddag staan in de Verenigde Staten de producentenprijzen en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Voor de producentenprijzen wordt op maandbasis een stijging van 1,8 procent en op jaarbasis van 15,0 procent voorzien. Olie werd woensdag duurder. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 101,97 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 106,38 dollar werd betaald, een stijging van 1,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0832. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0830 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0832 op de borden.



Bedrijfsnieuws Tesco heeft in het afgelopen gebroken boekjaar de omzet zien oplopen, maar waarschuwde dat de winst dit jaar vermoedelijk iets zal dalen. De koers van het aandeel noteerde 4,9 procent lager. LVMH heeft in het eerste kwartaal fors meer verkocht, ondanks de coronalockdowns in China. De omzet steeg met 23 procent tot 18 miljard euro. Dit was beter dan de 17 miljard euro die analisten hadden voorzien. De koers van het aandeel LVMH daalde desondanks 0,7 procent. De koersen van aandelen van uitzenders Randstad en Adecco daalden 2,3 en 1,5 procent, nadat Deutsche Bank de twee aandelen van de kooplijst schrapte. Net als dinsdag rond het middaguur noteerden in Parijs net iets meer aandelen boven het slot van dinsdag dan in Frankfurt: veertien om vier. In Parijs zakte het aandeel Worldline het meeste met een verlies van 3,0 procent. In Frankfurt was dit de koers van het aandeel Adidas, waar 3,7 procent vanaf ging. Op beide beurzen wist geen aandelenkoers meer dan een procent te winnen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen. De S&P500 index daalde dinsdag 0,3 procent tot 4.397,45 punten. De Dow Jones-index zakte 0,3 procent tot 34.220,36 punten en technologie-index Nasdaq verloor 0,3 procent tot 13.371,57 punten. Bron: ABM Financial News

