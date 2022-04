Valuta: euro onder de 1,0850 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag onder de 1,0850 dollar in afwachting van de toespraak van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen vanmiddag en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. "De markt heeft onderhand al aardig wat potentieel aan de bovenkant ingeprijsd", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Voorlopig is de verwachting dat de ECB in september van dit jaar de depositorente met 25 basispunten verhoogt naar 0,25 negatief. Iedere aanwijzing dat het later kan worden, zal druk op de euro veroorzaken", aldus Koopman. Koopman stelde dat de rente voor een maandcontract op de geldmarkt op dit moment 0,5 procent negatief is, maar voor december 2023 inmiddels op 1,5 procent staat. "Het illustreert hoe de markt vindt dat het beleid van de ECB er uit zou moeten zien. Iedere verhoging van de ECB lijkt dan ook eerder een antwoord te zijn op die verwachting, dan een overtuiging daarmee de inflatie te kunnen bestrijden", aldus Koopman. Volgens de analist is een aanwijzing van de voorzitter van de ECB Christine Lagarde donderdag dat de rente in september omhoog gaat nog geen reden de euro weer solide boven de 1,09 dollar te laten noteren. "Als Lagarde die indicatie achterwege laat, kan dit de euro daarentegen wel onder druk zetten en onder de 1,08 dollar laten zakken", aldus Koopman. De Reserve Bank of New Zealand verhoogde woensdag de beleidsrente met 50 basispunten naar 1,50 procent en hield vast aan de inperking van de monetaire maatregelen om de inflatie te beteugelen. Niettemin daalde de munt van het land. "Dat leek nog het meest op een 'sell-the-rumour'-beweging", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag. "Het geeft aan hoe zeer de markt de verwachting dat centrale banken maatregelen nemen om de inflatie af te remmen heeft ingeprijsd", aldus de analist. Yellen geeft vanmiddag een visie op de economische ontwikkelingen na de Russische invasie in Oekraïne prijs. "Die toespraak zal door de markt zeker gevolgd worden", zo verwacht Koopman. Vanmiddag komen in de Verenigde Staten verder de producentenprijzen over maart en de wekelijkse olievoorraden naar buiten. Voor de producentenprijzen wordt op maandbasis een stijging van 1,8 procent en op jaarbasis van 15,0 procent voorzien. De euro noteerde woensdag vlak op 1,0828 dollar. De Europese munt noteerde onveranderd op 0,8328 Britse pond. Het Britse pond noteerde woensdag eveneens onveranderd op 1,3002 dollar. De dollar van Nieuw Zeeland daalde woensdag 0,9 procent naar 0,6788 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

